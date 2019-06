Lorella Cuccarini/ “Per anni ho portato la frangia per colpa di un incidente in auto”

Che sia per le sue posizioni politiche, per l’importante ruolo avuto in tv o per l’eterna rivalità con Heather Parisi, Lorella Cuccarini fa sempre parlare di sé. La cantante, conduttrice e ballerina di recente si è raccontata ai microfoni della trasmissione condotta da Caterina Balivo, Vieni da Me. Qui ha svelato un aneddoto particolare della sua carriera, riguardante la frangia che per anni ha portato. “Oggi, dopo diversi anni, ho finalmente tolto la frangetta. Però quella frangetta mitica del primo Fantastico in realtà nacque per coprire questa cicatrice”. Così spiega cos’era successo “Ho fatto un incidente in macchina, non guidavo ero seduta dietro. Al tempo non c’erano poggia-testa, cinture di sicurezza. Abbia fatto un piccolo impatto, non è stato un incidente serio, però io sono quella che praticamente si è fatta più male”.

LORELLA CUCCARINI PRONTA A TORNARE IN TV

Lorella Cuccarini racconta che, dopo l’incidente, ci fu qualcuno che la riprese duramente: “Ricordo ancora la lavata di capo che mi fece Pippo Baudo! In realtà ho fatto la figura di quella che mentre lavorava poi si divertiva anche ad andare a delle feste”. Tornando ai giorni nostri, per Lorella Cuccarini si profilano nuove occasioni lavorative. Sembra infatti sia sempre più vicina alla conduzione della prossima edizione de La Vita in Diretta, che la vedrebbe prendere il posto di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. In questo nuovo ruolo potrebbe essere affiancata da Milo Infante o da Alberto Matano. Una notizia che risulta già molto apprezzata dai fan della Cuccarini che da tempo sperano di ritrovarla in tv con un ruolo da conduttrice.

