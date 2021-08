Lorella Cuccarini, caso dell’abito-chitarra a Sanremo/ Antonella Clerici: “Topolona”

La puntata di Techetechetè in onda questa sera, subito dopo l’edizione del Tg1 delle 20, è dedicata agli abiti, alle acconciature e ai vari look che, negli anni, hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. Un abito che, ancora oggi, strappa un sorriso al pubblico è quello che Lorella Cuccarini indossò nella serata finale del Festival di Sanremo nel 2010. Quell’edizione fu condotta da Antonella Clerici che, per la finalissima, invitò sul palco del Teatro Ariston Lorella Cuccarini che, per la sua esibizione, indossò solo una chitarra che le copriva il corpo nudo. L’abito faceva parte dei costumi del musical rock di Bob Carlton riadattato da Luca Tommassini. Dopo aver assistito alla performance della Cuccarini, la Clerici, con la spontaneità che la contraddistingue, si lasciò andare ad una battuta che, ancora oggi, è particolarmente apprezzata.

Lorella Cuccarini nuda sotto la chitarra: la battuta di Antonella Clerici

Lorella Cuccarini, bellissima, incantò il pubblico del Festival di Sanremo salendo sul palco del Teatro Ariston nuda e coperta solo da una chitarra. “Inutile negare che ci abbiamo giocato sopra ma non vedo lo scandalo. Si vede di tutto e io stessa in 25 anni di carriera ho fatto balli provocanti. La mia scena di nudo dura sei minuti, sulle note di Fever. Tutti si chiedono: e la chitarra che mi copre davanti, come si tiene? E dietro sono nuda? Vedrete…”, raccontò all’epoca la Cuccarini come riportava TvBlog. Dopo aver visto la collega in tutto il suo splendore, Antonella Clerici si lasciò andare alla seguente battuta: «Ho visto il lato B della Cuccarini. È proprio una topolona». E quel momento sarà riproposto questa sera a Techetechetè.

