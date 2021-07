Lorella Cuccarini “Mio marito Silvio? Galeotto fu un film”/ “Quando ci conoscemmo…”

Lorella Cuccarini torna ad Amici come insegnante di danza e, al settimanale Oggi, si racconta svelando i segreti del suo matrimonio con Silvio Testi con con cui ha formato una splendida famiglia con la nascita dei figli Giovanni, Sara, Giorgio e Chiara. Un amore iniziato anni fa, ma sbocciato con il tempo. Quello tra Lorella Cuccarini e Silvio Testi, infatti, non fu un colpo di fulmine. Quando si conobbero erano entrambi impegnati. “Abbiamo iniziato col primo Fantastico, ma ci siamo innamorati molto dopo, eravamo entrambi impegnati”, racconta a Oggi. “E così ci siamo conosciuti amando prima di tutto la nostra passione nel lavoro”, aggiunge. La scintilla, così, è scattata diverso tempo dopo. “Tra un Capodanno e un’estate io mi sono lasciata col mio compagno, lui ha chiuso la sua relazione e, semplicemente, è capitato come ci guardassimo per la prima volta”, aggiunge svelando come ad unirli sia stato un film. “Di lì a poco mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi. Sapevo che era lui. Le nozze dopo sei mesi senza aver convissuto, non c’era bisogno di prove, eravamo sicuri”.

Lorella Cuccarini "Quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella Carrà..."/ Lo sfogo dopo le polemiche

Lorella Cuccarini: “La prima decisione con mio marito quando non eravamo ancora una coppia”

Lorella Cuccarini e Silvio Testi festeggiano trent’anni di matrimonio. I quattro figli sono la prova che il loro è stato un amore passionale e travolgente. Con gli anni, è giunta la consapevolezza di come la passione prenda forma diverse. Quello della Cuccarini e del marito è sempre stato un legame speciale al punto che i due hanno preso una decisione comunque quando non erano ancora una coppia. “Ho 56 anni, non mi drogo, non bevo alcolici, ce lo potrò avere un vizio? Ho iniziato a fumare a 18 anni, e a 23, nel 1988, ho smesso. Con Silvio. Non stavamo neanche insieme all’epoca. Però eravamo a Capodanno del 1988 abbiamo deciso insieme di smettere di fumare. La prima decisione da coppia l’abbiamo presa che non eravamo una coppia”, ammette.

LEGGI ANCHE:

Cuccarini ricorda Raffaella Carrà, Heather Parisi "Ipocrisia"/ "Potere della morte.."Rosa Di Grazia, festa di compleanno con Lorella Cuccarini e figli/ "Mamma chioccia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA