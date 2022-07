Lorella Cuccarini, dedica a Rosa Di Grazia per il nuovo traguardo/ “Mamma orgogliosa”

Lorella Cuccarini e il successo post-Amici 21: che succede con Rosa Di Grazia?

Può dirsi un grande periodo per Lorella Cuccarini, che dopo il successo ottenuto con la riconferma nel cast di Amici di Maria De Filippi per l’edizione Amici 21, è in procinto di coprire diversi ruoli, concernenti non solo il piccolo schermo. La più “amata dagli italiani” tornerà in qualità di attrice protagonista e come Madre Gothel nel musical di Rapunzel, un ruolo importante che lei ha già interpretato 10 anni fa. Ma non è tutto per l’insegnante di Amici. A quanto pare, Lorella è riconfermata nel cast di Amici e nel ruolo di insegnante, per l’edizione del talent in partenza settembre 2022, Amici 22. Tuttavia, il nuovo ruolo in tournée teatrale non interferirà in alcun modo con l’impegno della Cuccarini nel cast di Amici 22, così come ha reso noto lei stessa: “Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico. Ho concordato la cosa con il programma, ovviamente. Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto”.

Diverse ore fa, inoltre, Lorella ha assistito al concerto esclusivo che l’ex Amici 10, Alessandra Amoroso, ha tenuto allo Stadio San Siro di Milano, a cui hanno preso parte almeno 42mila persone come spettatori e un’ex allieva come protagonista. Un altro grande motivo di vanto quest’ultimo per la “più amata dagli italiani”, eppure Rosa non è riuscita a qualificarsi come finalista alla finale di Amici 20.

Il gesto social di Lorella per Rosa Di Grazia

Riattivatasi tra le Instagram stories al termine dello show, Lorella Cuccarini ha fatto spere al popolo del web di essersi riunita con l’ex Amici 20 e ballerina ingaggiata nel corpo di ballo dello show della Amoroso, Rosa Di Grazia. L’insegnante e l’allieva storica di danza modern ad Amici 20 appaiono visibilmente felici insieme, mentre si stringono l’una all’altra in una foto a corredo della quale la Cuccarini scrive orgogliosa della napoletana: “Una mamma chioccia orgogliosa”.

