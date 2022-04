Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro/ “Alessandra Celentano esagera in puntata, ma…”

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 2 aprile 2022. I due hanno naturalmente parlato della loro compresenza ad Amici e Todaro è partito dall’eliminazione dalla scuola di Christian, che “è un bravissimo ballerino e un bravissimo ragazzo e sono felice che lui abbia lasciato, aveva esigenza di uscire. I sette mesi in casetta erano troppi ed è tornato a casa sereno”. Impossibile, peraltro, non parlare di Alessandra Celentano e del rapporto turbolento che ha con i suoi colleghi…

LORELLA CUCCARINI E RAIMONDO TODARO: “CELENTANO ESAGERA”

Nel prosieguo dell’intervento con Lorella Cuccarini a “Verissimo”, Raimondo Todaro ha detto: “Quando inizia la puntata, non lo so cosa succeda con Alessandra Celentano. Io e lei abbiamo un rapporto splendido, ma esagera nell’attaccare i miei ragazzi. Finita la puntata noi abbiamo un rapporto ottimo, durante il serale invece è così. Vi assicuro che ci vogliamo bene. Il fatto è che noi siamo veramente innamorati del nostro lavoro e ci teniamo a dire la nostra. Alessandra a volte esagera e ogni tanto interviene Lorella a tirare la giacca o ad alzare il sopracciglio”. Cuccarini ha aggiunto, a proposito della sua esperienza da insegnante: “Cerco sempre di trasferire delle esperienze, dei piccoli segreti a loro disposizione. Arrabbiarsi non porta a nulla, credo molto nella chiave del dialogo e nel fatto che noi dovremmo sempre essere dei modelli per questi ragazzi. A questo teniamo molto”.

