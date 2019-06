Lorella Cuccarini, incidente: volto tumefatto/ “Colpa di una buca sul marciapiede”

Fan di Lorella Cuccarini per le condizioni della showgirl: su Instagram Stories ha pubblicato una foto che la ritrae con il volto tumefatto. Cos’è successo? E’ la stessa ballerina a spiegarlo nella didascalia, un incidente dovuto a una buca sulla strada: «Camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ al suolo per colpa di una buca». Per fortuna nulla di grave per la protagonista di Fantastico, che dovrà fare i conti per qualche giorno con un occhio e lo zigomo tumefatti. Solo un grosso spavento, dunque, con la Cuccarini che ha preferito “rasserenare” i suoi follower: un grande sorriso nonostante i segni evidenti dovuti alla rovinosa caduta. Nel dettaglio, le ecchimosi hanno interessato il lato sinistro del volto: pochi giorni e i segni spariranno, in attesa di vederla protagonista in televisione in autunno…

LORELLA CUCCARINI, INCIDENTE: VOLTO TUMEFATTO

Nulla a che vedere con il brutto incidente automobilistico di cui Lorella Cuccarini ha parlato recentemente ai microfoni di Caterina Balivo a Vieni da me: «Oggi, dopo diversi anni, ho finalmente tolto la frangetta. Però quella frangetta mitica del primo Fantastico in realtà nacque per coprire questa cicatrice». La showgirl, in rampa di lancio per nuove avventure in Rai, ha spiegato: «Ho fatto un incidente in macchina, non guidavo ero seduta dietro. Al tempo non c’erano poggia-testa, cinture di sicurezza. Abbia fatto un piccolo impatto, non è stato un incidente serio, però io sono quella che praticamente si è fatta più male». Ora, invece, la caduta a causa di una buca: tutto è ben quel che finisce bene…

© RIPRODUZIONE RISERVATA