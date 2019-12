PIPPO BAUDO/ “Dopo il provino in Rai, mi sentii bocciato perchè mi…” (Vieni da me)

Settevoci è stato il primo, grande successo di Pippo Baudo che scelse di chiamare così quella trasmissione perché essendo nato il 7 giugno, ha come numero portafortuna proprio il 7. Nonostante nessuno credesse nella forza di quel programma, Settevoci ebbe un successo clamoroso. Con quella trasmissione, Baudo cominciò a lanciare dei grandissimi cantanti. “Ho lanciato Albano che faceva il cameriere al ristorante al Dollaro. L’ho ascoltato e mi è piaciuto subito. L’ho portato a Settevoci, gli ho comprato il vestito e gli occhiali e ha spaccato l’applausometro. Lo stesso successo lo ha avuto anche Massimo Ranieri”, racconta a Caterina Balivo mentre apre i cassetti della sua vita davanti alla cassettiera di Vieni da me. Il suo amore per il mondo dello spettacolo non fece stare tranquilla la madre. “La mia mamma era disperata, voleva che facessi il medico, ma si è accontentata quando mi sono iscritto a legge. Mi sono laureato e poi dai miei genitori ho ottenuto di trascorrere tre mesi a Roma. Quando sono arrivato a Roma, mi sono recato subito in via Teulada dove ho chiesto di fare un provino. La signorina Manenti che non dimenticherò mai, mi disse che ci sarebbero stati tra due giorni. Mi presentai e feci il provino cantando, presentando: buona presenza, discreta dizione, adatto a spettacoli minori e mi sono sentito bocciato, ma era un modo per farmi lavorare”, ricorda oggi Baudo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

PIPPO BAUDO A VIENI DA ME: I CASSETTI DELLA SUA VITA

Pippo Baudo sarà l’ospite speciale della puntata della vigilia di Natale di “Vieni da me”, il quotidiano appuntamento col talk show condotto da Caterina Balivo e che per la diretta interessata rappresentava una sorta di desiderio o meglio di auto-regalo da farsi in vista delle festività: l’ospitata dell’83enne conduttore e decano dei programmi del servizio pubblico infatti era stato tirato in ballo proprio dalla quasi 40enne campana in una recente intervista concessa a un magazine in cui spiegava che auspicava da tempo di poter organizzare un incontro con Pippo Baudo nel suo salotto di Rai 1. Accontentata: e tra l’altro l’arrivo dello storico presentatore Rai sarà anche l’occasione per la Balivo di parlare col sottoscritto della recente partecipazione a Sanremo Giovani dove, nonostante l’età, è stato ancora uno dei mattatori dello spettacolo che ha visto Amadeus fare gli onori di casa.

PIPPO BAUDO, STANDING OVATION A “SANREMO GIOVANI”

Infatti per il nuovo appuntamento con Sanremo Giovani tutti i riflettori, oltre che sugli artisti in gara e le oramai inevitabili polemiche che ci accompagneranno fino alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana, erano puntati sulla strana coppia formata da Amadeus e Pippo Baudo. In attesa di rivedere quest’ultimo sul palcoscenico dell’Ariston, per la succosa anteprima con i giovani talenti a riscuotere maggiori consensi è stato proprio l’83enne siciliano che, un po’ per la sua verve sorniona e un po’ perché oramai è una sorta di monumento nazionale, si è preso letteralmente la scena dato che per tanti anni lui da solo è stato capace di farsi identificare dal pubblico come Sanremo (essendo stato inoltre il “papà” di ben 13 edizioni). E il momento più emozionante per lui, inserito nel cast dei cinque giudici assieme a Carlo Conti, Antonella Clerici, Gigi D’Alessio e Piero Chiambretti è stata l’ovazione che il pubblico presente in studio gli ha tributato e che pare abbia emozionato pure il diretto interessato che pure di applausi nella sua lunghissima carriera ne ha ricevuti tanti.

QUELL’ANEDDOTO SU “NOVECENTO” E LA PUNIZIONE DELLA RAI…

Tuttavia di recente Pippo Baudo non le ha mandate certo a dire quando, in occasione di “Vent’anni che siamo italiani”, il nuovo programma condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, per il suo ritorno sul piccolo schermo ha rivelato un curioso aneddoto. In relazione al format “Novecento”, infatti, ha ricordato come quello sia stato uno dei suoi preferiti e che lui condusse poco dopo il rientro nei ranghi del servizio pubblico dopo la parentesi in Mediaset. “Quando tornai in Rai mi misero come in punizione e mi assegnarono un programma di soli 30 minuti al pomeriggio: pian piano poi l’ho allungato e l’ho portato pure al preserale” ha raccontato Baudo svelando l’origine di uno dei suoi prodotti di maggior successo e che nacque un po’ casualmente e senza che lui lo sapesse all’epoca. Questo curioso aneddoto è arrivato tra l’altro a qualche giorno di distanza da una frecciatina che lo stesso Baudo ha rivolto al servizio pubblico dalle colonne di “Tv Sorrisi e Canzoni”, quando ha spiegato che a lui farebbe piacere se l’azienda gli dicesse prima o poi un “grazie” ma aggiungendo amaramente di sapere che a suo dire purtroppo non accadrà mai.



