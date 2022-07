Lorella Cuccarini, l’incidente che le ha segnato la vita/ “Avevo 4 anni quando…”

Lorella Cuccarini e l’incidente che le ha cambiato la vita

Lorella Cuccarini è da anni una protagonista indiscussa della televisione italiana. Da un paio di stagioni è approdata nella scuola di Amici di Maria De Filippi prima come insegnante di ballo e poi di canto. In attesa di tornare nella scuola più famosa d’Italia, nuovamente come insegnante di canto, la Cuccarini si sta preparando anche per tornare a teatro. Tanti impegni per la Cuccarini che ha debuttato nel mondo dello spettacolo quando era giovanissima.

Una vita intensa quella di Lorella, ricca di successi, d’amore, ma anche di momenti più difficili che sono rimasti impressi nella sua vita e che l’hanno segnata nel corso degli anni. E’ il caso di un incidente che ha avuto quando aveva solo quattro anni.

Il racconto di Lorella Cuccarini

Ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, Lorella Cuccarini ha raccontato i dettagli dell’incidente avuto quando era bambina e che le ha lasciato una paura che si porta dietro ancora oggi ovvero quella dell’acqua. “A causa di un trauma. Da bambina, avrò avuto 4 anni, giocavo con un canottino vicino a riva con i miei fratelli e cugini. A un certo punto il gonfiabile si è rigirato e io sono rimasta sotto, annaspando perché non riuscivo a venire fuori. Poi mi hanno aiutato ma da allora è nata la paura”, dice.

Con il tempo, però, grazie al marito Silvio Testi ha imparato a nuotare anche al largo. A Tv Sorrisi e Canzoni, inoltre, svela di avere anche un’altra paura: “Una volta è entrato un topo in cucina, sono salita sul tavolo e ho iniziato a urlare neanche fossi posseduta”,

