Heather Parisi/ Foto: “A Hong Kong non ci sono distinzioni di…”

Heather Parisi, dopo essere stata una grande protagonista della teevisione italiana, da diversi anni vive a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin e i gemelli Elizabeth e Dylan, nati nel 2010 quando l’ex ballerina aveva cinquant’anni. A Hong Kong, Heather Parisi ha trovato quella libertà che le mancava per esprimersi totalmente. Pochi giorni fa, infatti, sotto una foto in cui appare insieme ai suoi bambini, scattata dopo aver partecipato ad un evento in città, la Parisi ha scritto: “Oggi Hong Kong si è risvegliata sotto un cielo plumbeo all’indomani di una giornata importante che passerà alla storia di questa città. Eravamo 2 milioni pacificamente per le strade senza distinzione di sesso, nazionalità e religione. Tutti insieme con grande senso civico e responsabilità. E così tante voci non sono rimaste inascoltate”, tessendo le lodi di una città che riesce ad accogliere tutti.

HEATHER PARISI E LA RIVALITA’ MAI SPENTA CON LORELLA CUCCARINI

Insieme a Lorella Cuccarini, Heather Parisi ha conquistato il pubblico italiano con la danza. Le due colleghe sono state le protagoniste del vero varietà italiano anche se tra le due non c’è mai stata molta simpatia al punto che, chi amava l’americana non poteva amare la ballerina italiana. Una rivalità che è tornata all’ordine del giorno quando la Rai ha deciso di riportarle in onda rendendole protagoniste di uno show in prima serata dal titooo “Nemicamatissima” il cui intento era non solo far sognare nuovamente i telespettatori, ma dimostrare come i rumors sulla rivalità della Parisi e della Cuccarini fossero infondati. Nonostante il grande successo, però, tra le due non sono mancate frecciatine.

HEATHER PARISI: “LORELLA CUCCARINI NON ACCETTA LE CRITICHE”

Dopo essere tornata a lavorare con Lorella Cuccarini, Heather Parisi, in una serie di interviste, ha lanciato frecciatine a Lorella Cuccarini, rea di non riuscire ad accettare le critiche. “Lo dico senza odio o acredine, ma semmai con la rabbia di chi vede una ballerina con talento, virtù e potenzialità che anziché lottare per migliorare si guarda allo specchio insofferente alle critiche” – aveva detto a Parisi a cui la Cuccarini aveva risposto – “il rapporto è stato un pochino difficile, un po’ faticoso. […] Le auguro di fare pace con se stessa. È una donna molto fragile, le sono stata vicina. È una donna che va trattata con cura, diciamo”. Insomma, nonostante il comune amore per la danza, le due faticano a trovare un punto d’incontro anche perchè, con la Parisi ormai stabile a Hong Kong, è difficile riuscire ad incontrarsi.



