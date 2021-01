Lorella Cuccarini positiva al Covid/ Assente in studio ad Amici

Oggi, 7 gennaio 2021, è stata registrata la puntata dello speciale di Amici che andrà in onda sabato 9 gennaio. Un appuntamento che vedrà però in studio una grande assente: Lorella Cuccarini. Stando a quanto rivelato dal Vicolo delle News, la nuova professoressa di ballo della scuola di Canale 5 non era fisicamente in studio ma presente in collegamento in quanto positiva al Covid. È da casa sua che ha assistito all’intera puntata, giudicando le varie esibizioni. È probabile che la conduttrice abbia contratto il virus di recente e che, dunque, sarà assente in studio e alle lezioni almeno per le prossime due settimane. Tuttavia la sua presenza in collegamento sembra annunciare che la Cuccarini stia bene e sia comunque asintomatica.

Lorella Cuccarini positiva al Covid: brutte notizie da Amici

È di pochi giorni fa l’ultimo post pubblicato su Instagram di Lorella Cuccarini. Risale alla notte di Capodanno: nello scatto è insieme ai suoi 4 figli, sorride mentre tutti la abbracciano con calore. “Un capodanno particolare… Tanti affettuosi auguri a tutti!” sono state le parole della professoressa di Amici, grande e apprezzata novità di questa edizione. Probabilmente nei prossimi giorni terrà le lezioni ai suoi allievi in videochiamata, così come ogni tipo di colloquio con loro. Proprio nel corso della registrazione tenutasi oggi ha dovuto purtroppo dire addio ad uno dei suoi ballerini. Qui trovate tutte le anticipazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA