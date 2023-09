Lorella Cuccarini, reunion con Isobel e Cricca/ Il ritorno nella scuola di Amici e il tenero abbraccio…

Lorella Cuccarini e il ritorno nella scuola di Amici

La scuola di Amici ha riaperto ufficialmente i battenti con l’inizio della 23esima edizione e la formazione della nuova classe. Tra i professori, oltre al ritorno di Anna Pettinelli, c’è stata la conferma di tutti gli altri insegnanti. Dietro la cattedra, così, sono tornati Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per la danza; Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto. Il ritorno di Lorella, in particolare, è stato apprezzato dal pubblico. Nei panni di insegnante, la Cuccarini tira fuori anche il suo lato materno riuscendo ad instaurare con gli allievi che sceglie di seguire un rapporto umano che non si esaurisce con la fine dell’avventura nella scuola più famosa d’Italia, ma continua anche successivamente.

La prova di ciò arriva dal profilo Instagram della Cuccarini che ha regalato ai fan la foto di un tenero abbraccio, quello con gli ex allievi di Amici Cricca e Isobel.

Lorella Cuccarini e la foto con Cricca e Isobel

In occasione della prima puntata di Amici 23 trasmessa da canale 5 domenica 24 settembre, nello studio del talent show, sono arrivati tantissimi ospiti. Oltre a quelli che hanno consegnato le maglie ai nuovi allievi come Tananai, Malgioglio, Angelina Mango, solo per citarne qualcuno, dietro le quinte, erano presenti anche ex protagonisti del talent show.

A svelarlo è stata Lorella Cuccarini che ha così potuto riabbracciare Cricca e Isobel, protagonisti della scorsa edizione di Amici. I due ex allievi che, proprio nella scuola di Maria De Filippi si sono conosciuti e innamorati, hanno così abbracciato volentieri l’ex insegnante come potete vedere dalla foto qui in basso.

