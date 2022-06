Lorella Cuccarini torna a teatro/ Fuori da Amici? “Di più, non potevo e…”

Amici 22, Lorella Cuccarini si conferma nel cast: ecco cosa dichiara la showgirl

L’ultima edizione del talent di Maria De Filippi si è conclusa da poco con il trionfo di Luigi Strangis e intanto già si pensa alla nuova edizione di Amici, Amici 22, che partirà il prossimo settembre 2022 su Canale 5, salvo cambiamenti repentini nei palinsesti tv di casa Mediaset. E nell’attesa del ritorno in tv del talent show, intanto, si susseguono incessanti le voci che vedrebbero Lorella Cuccarini tra i possibili addii ad Amici. Un chiacchiericcio che “la più amata dagli italiani” ha prontamente smentito in un intervento ripreso da bubinoblog. Così come riportato dal noto portale web di informazione, Lorella in persona conferma gli impegni a teatro che ha in cantiere, che coniugherà in ogni caso con l’impegno della cattedra di professoressa che la tiene vincolata ad Amici di Maria De Filippi, per Amici 22.

La showgirl vestirà i panni di Madre Gothel nel musical “Rapunzel”, lo spettacolo che Maurizio Colombi ha tratto dalla favola dei fratelli Grimm e al contempo sarà una dei protagonisti tv di Amici di Maria De Filippi, così come lei stessa fa sapere ai fedeli telespettatori del talent. Titolo di punta della nuova stagione del Teatro Brancaccio di Roma, dove sarà in cartellone dal 2 dicembre all’8 gennaio con tappa anche al Nazionale di Milano, Rapunzel – Il musical segna il ritorno di Lorella Cuccarini a teatro. Un amore, quello nutrito per il teatro e le arti teatrali, che Lorella non ha mai perso nel tempo.

Lorella Cuccarini si apre sui nuovi impegni professionali

“Di più non potevo – fa sapere a margine ciò che l’attende, Lorella Cuccarini-, tra gli impegni che avrò con la scuola di Amici. Ma dopo due anni come quelli che abbiamo vissuto avevo così voglia di tornare a un contatto diretto, dal vivo, con il pubblico. È uno spettacolo nostro, tutto italiano, non preso dall’estero e poi regionalizzato. Gothel è stata la mia prima e unica cattiva. Ho la fortuna di essere una donna solare, è sempre stato naturale chiamarmi per personaggi molto luminosi. Ma con questo ruolo, soprattutto nella prima parte dello spettacolo in cui incuto anche un po’ paura, ho affrontato una vera sfida con me stessa”. E come se non bastasse per la più amata dagli italiani è prevista a breve l’apertura di un canale su YouTube dove lei presenterà e racconterà i personaggi dello spettacolo teatrale in partenza a breve.

