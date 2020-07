Lorena Bianchetti/ “Ogni istante con mia figlia Estelle è incanto” (Io e Te)

Lorena Bianchetti pazza d’amore per la figlia Estelle. La conduttrice di “A sua immagine” oggi, venerdì 10 luglio, sarà ospite di “Io e Te”. Con Pierluigi Diaco darà vita ad un intimo faccia a faccia nel corso del quale si racconterà a 360 gradi svelando anche gli aspetti più privati della sua vita privata. Conduttrice da anni, Lorena Bianchetti, pur essendo un personaggio pubblico ha sempre cercato di proteggere la propria vita privata, vivendo da sola i dolori più grandi della sua vita come quello per la perdita dell’amato papà. A riportare la gioia nella vita della Bianchetti, però, è stata la piccola Estelle che ha riempito di gioia e d’amore la sua vita e a cui dedica tutta se stessa. Cercata e tanto desiderata, Estelle è il dono più grande che la vita potesse fare alla conduttrice che, sui social, condivide spesso i momenti più dolci che trascorre insieme alla sua bambina. Solo pochi giorni fa, infatti, ha pubblicato una foto in cui la stringe tra le braccia scrivendo: “Ogni istante con lei è…incanto d’infinito. Auguri amore mio. Buon complimese”.

LORENA BIANCHETTI E IL RAPPORTO CON LA FEDE

Lorena Bianchetti ha un rapporto molto stretto con la fede. La conduttrice non ha mai nascosto di essere una credente anche se, in passato, il suo rapporto con la religione le è valso l’appellattivo di “suorina”. Un giudizio che, come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ha fatta soffrire. “Suonava come un pregiudizio. Le persone devono essere sempre incasellate, ma anche chi ha fede può andare a una festa e indossare i tacchi”, raccontava. La Bianchetti è sempre stata credente, ma con gli anni è diventata sempre più praticante. «In passato non ero così praticante, ma oggi se non vado è come se non ricaricassi le batterie: è un invito a una festa. Ma ho l’allergia per chi ostenta la fede». Lungo il suo percorso di vita, la conduttrice ha avuto la fortuna d’incontrare e conoscere tre Pontefici. Di tutti ha un ricordo particolare. «Woityla aveva un’aura di santità, Ratzinger ha un’umanità fuori dal comune, mentre Bergoglio è carisma allo stato puro», raccontava al Corriere.



