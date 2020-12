Lorena Forteza/ Da sex symbol con Il Ciclone al repentino aumento di peso

Lorena Forteza torna in onda stasera con Il Ciclone, film del 1996 di Leonardo Pieraccioni che sarà trasmesso dalle 21.40 su Italia 1 e che ne sancì l’esplosione. Nata a Bogotà il 10 marzo del 1976 la modella colombiana divenne immediatamente una sex symbol, dimostrando anche di avere un discreto talento per la recitazione oltre che una bellezza evidente e travolgente. A notarla e volerla nel film era stato lo stesso Leonardo Pieraccioni che l’aveva notata su una rete regionale in una pubblicità televisiva appena 20enne per un’azienda che produceva scarpe. Fu così affiancata a Natalia Estrada con il ruolo di danzatrice, scaldando il pubblico per quello che sembrava l’inizio di una luminosa carriera che si concluse nel 2005 con appena 4 film nella sua filmografia.

Lorena Forteza, che fine ha fatto?

Che fine ha fatto oggi Lorena Forteza? Già qualche anno dopo l’uscita del film si capì che la ragazza non avrebbe fatto strada con lo stesso Pieraccioni che in un’intervista svelo: “Aveva vent’anni e non resse il successo che improvvisamente le se era scatenato addosso“. Appena sei anni dopo era ingrassata notevolmente, diventando una modella specializzata in taglie extra large. Nel 2004 era stata tra i protagonisti di Bisturi! Nessuno è perfetto, per cercare di ritrovare la forma fisica di pochi anni prima. Tornò in televisione nel 2005 per interpretare il film per il piccolo schermo Il mondo è meraviglioso. Da quel momento ha abbandonato il mondo dello spettacolo, chissà però che non la rivedremo poi in qualche altro ruolo importante.



