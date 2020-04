Lorena Quaranta uccisa dal fidanzato/ “Mi ha trasmesso virus”: ma… (Chi l’ha visto)

Nella puntata di questa sera di “Chi l’ha visto?” (in onda su Rai 3 a partire dalle ore 21.20) i riflettori si accenderanno, oltre che sulla nuova parte dell’inchiesta che coinvolge l’ospedale di Alzano Lombardo e quell’esplosione misteriosa del contagio, anche sull’ennesimo femminicidio registrato dall’inizio dell’anno. La padrona di casa, la giornalista Federica Sciarelli, si occuperà infatti della morte di Lorena Quaranta, 27enne ragazza siciliana che sognava di diventare un medico e che invece è stata strangolata dal suo fidanzato con cui conviveva: attorno a questa vicenda ci sono diversi misteri e, ad aggiungersi al dolore dei familiari, pure la beffa delle polemiche scatenatesi negli ultimi giorni attorno a quel funerale che avrebbe visto un assembramento di persone. Tuttavia l’aspetto più drammatico della triste vicenda sarebbero le motivazioni con cui il suo compagno, Antonio De Pace, l’avrebbe uccisa.

A “CHI L’HA VISTO?” L’OMICIDIO DI LORENA QUARANTA

La tragedia avvenuta a Furci Siculo, un piccolo centro in provincia di Messina, avrebbe avuto come movente propri il Covid-19: secondo quanto dichiarato dall’assassino, calabrese originario di Vibo Valentia, lo strangolamento sarebbe avvenuto al termine di una violenta lite prima che De Pace cercasse di suicidarsi; solo successivamente avrebbe avvertito il 112 del suo gesto coi militari dell’Arma che di fatti gli hanno salvato la vita. Stando a quanto è emerso finora dall’inchiesta avviata dalla Procura di Messina, l’uomo avrebbe ucciso la ragazza di Favara e iscritta alla Facoltà di Medicina del capoluogo siciliano perché Lorena gli avrebbe trasmesso il Coronavirus. Ad ogni modo la verità emersa nel corso dell’interrogatorio a cui è seguita poi la convalida del fermo sembra non reggere dato che i tamponi eseguiti sull’assassino e sulla vittima sono risultati entrambi negativi e quindi potrebbe essere ben altro il movente che ha spinto il 28enne ad uccidere la ragazza con cui stava da circa tre anni, con quello della gelosia che al momento sarebbe stato escluso da amici e conoscenti della coppia.



