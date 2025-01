Tra le varie figure che verranno approfondite questa sera durante il programma ‘La cattura – Caccia a Matteo Messina Denaro‘ in onda sul Nove ci saranno anche quella della sua storica (ed apparentemente unica) ex compagna Franca Alagna e quella dell’ultima fidanzata che ne ha coperto fino all’ultimissimo momento le tracce Laura Bonafede che ha vissuto al suo fianco mentre si nascondeva dietro all’identità del geometra Andrea Bonafede; mentre in realtà – quasi ovviamente – le donne dell’ex boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro sono state numerosissime, sia quelle note che – e forse soprattutto – quelle ignote.

Prima di arrivare alla ex compagna e alla fidanzata di Matteo Messina Denaro, vale la pena ricordare che abbiamo certezza di una lunga relazione nutrita attorno agli anni ’90 con Maria Mesi, sorella della segretaria di quel Michele Aiello che per decenni prestò il suo nome all’ex boss Bernardo Provenzano e che già in quegli stessi anni finì sotto la lente degli inquirenti come presunta (poi confermata e al centro di una condanna) favoreggiatrice dell’eterno latitante; così come sappiamo per certo che per qualche anno dopo la Mesi ha frequentato anche l’austriaca Andrea Haslehner che fu vista al suo fianco nel 1992 in una tranquilla vacanza a Forte dei Marmi.

Chi sono la ex moglie e l’ultima fidanzata di Matteo Messina Denaro: Franca Alagna e Laura Bonafede

Più importante nella vita di Matteo Messina Denaro – comunque – è certamente stata la ex moglie Franca Alagna frequentata anche lei a cavallo tra gli anni ’90 e il nuovo millennio: una figura certamente enigmatica e che ha sempre cercato di togliersi da ogni possibile accusa, ma che al contempo sappiamo per certo essere la sorella dell’ex commercialista che curava gli affari di tale Carmelo Patti che potrebbe aver prestato a lungo il suo nome al boss durante la sua latitanza; così come è certo che dalla loro relazione sia nata anche l’unica figlia di Denaro – Lorenza, nata nel 1996- ch ha conosciuto il padre solamente dopo il plateale arresto di due anni fa scegliendo tuttavia di non adottarne il cognome e di tenersi il più possibile lontana dai riflettori.

Ancor più nota l’ultimissima donna che è stata al fianco di Matteo Messina Denaro, ovvero la sua ultima fidanzata Laura Bonafede che pare aver vissuto al suo fianco durante gli anni a Campobello, individuata parlare con il boss proprio un paio di giorni prima del suo arresto mentre si trovavano entrambi in un supermercato: proprio la Bonafede avrebbe fornito a Denaro un’identità con la quale si è potuto curare in ospedale, ma anche un allaccio con quel dipendente comunale omonimo al quale sono state fatte le ricette per i farmaci; senza dimenticare che proprio lei avrebbe fatto la spesa per l’ex boss e gli avrebbe fornito tutto ciò di cui aveva bisogno per evitargli di uscire di casa.