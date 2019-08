Lorenza, Cristina, Giuliana: figlie Luciano Pavarotti/ Chi sono e il loro percorso

Lorenza, Cristina e Giuliana Pavarotti verranno sempre ricordate perchè parte di quell’universo femminile che circonderà il padre Luciano Pavarotti. Sono le prime tre figlie nate dal matrimonio fra il grande tenore e la moglie Adua Veroni e protagoniste di un’accesa lite con Nicoletta Mantovani, sposata dall’artista in seconde nozze, per motivi ereditari. Nonostante il proposito di non dare spago a liti familiari, presto le tre figlie maggiori di Pavarotti si ritroveranno a percorrere la strada della legge per la distribuzione del patrimonio paterno. Alla fine ne usciranno vittoriose, ottenendo la villa del Colle San Bartolo di Pesaro e i beni paterni, rivela l’avvocato Anna Maria Bernini nel 2008 riguardo alla vittoria delle sue clienti. Un doppio primo posto se si considera che in quell’occasione le tre figlie di Pavarotti riusciranno anche a seppellire l’ascia di guerra, lasciando spazio ad una profonda e sincera amicizia. L’intesa ottenuta in quel momento riguarda una modifica perla casa delle vacanze, mentre i dissapori fra Lorenza, Cristina, Giuliana e Nicoletta risalgono ad alcune dichiarazioni e testimonianze in merito alla presunta crisi matrimoniale fra la donna e Pavarotti, oltre che ad un’inchiesta aperta per presunta circonvenzione di incapace, ricorda Il Giornale. Una visione che vorrebbe l’artista incapace di intendere e volere nei momenti precedenti alla sua morte, a causa della malattia e le sofferenze di quegli anni.

Figlie Luciano Pavarotti, Giuliana e il fermento dei giornali

I giornali entreranno in fermento quando Giuliana Pavarotti, terza figlia di Luciano Pavarotti e la prima moglie Adua Veroni, dichiarerà che il tenore fosse consapevole della morte imminente. Ancora prima che chiudesse gli occhi nel settembre del 2007, pochi mesi prima a dire il vero. Parole smentite tuttavia a mezzo dello stesso Diva e Donna che dopo aver ascoltato Giuliana riuscirà a parlare anche brevemente con Big Luciano. “Riportate fuori contesto e usate in modo sensazionalistico”, dirà poi la figlia tramite Terri Robson, portavoce del tenore. Nessuna contraddizione quindi fra le dichiarazioni di Pavarotti e di Giuliana, nonostante la piena consapevolezza da parte dell’artista di avere un tumore al pancreas da almeno un anno. Nel luglio del 2006 infatti viene sottoposto ad un intervento a New York per l’asportazione del male, la quinta di fila nell’ultimo biennio. La forza di Pavarotti sarà sempre evidente agli occhi di Giuliana, così come a quelli di Titti, soprannome della primogenita Lorenza, ed a quelli di Cristina. L’unica che lo renderà nonno prima della scomparsa e che seguirà le sue orme. Nel 2009 debutterà infatti a Modena con Il sequestro, una storia moderna ispirata a Mille e una notte, un atto unico di Alberto Garcia Demestres. “Il mio desiderio è sempre stato quello di scrivere e Alberto mi ha dato la possibilità di farlo”, dichiarerà in quegli anni, diversi mesi prima che sposasse Massimo Neri.

