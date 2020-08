Lorenza Famularo “uccisa da embolia polmonare”/ Lipari, autopsia “non una cervicale”

Come è morta la giovane 22enne Lorenza Famularo? La ragazza, 22 anni, è deceduta presso l’ospedale di Lipari dopo aver accusato per giorni forti dolori a spalla, torace ed addome. Dolori muscolari, al massimo cervicale, secondo i sanitari che, nonostante si fosse recata più volte in ospedale era stata curata solo con antidolorifici. Le sue condizioni tuttavia si erano aggravate sempre di più fino alla morte. L’Azienda sanitaria provinciale di Messina aveva già provveduto ad avviare una inchiesta amministrativa che ha portato alla sospensione cautelare di un infermiere. E’ seguita l’inchiesta penale della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, ma anche da Roma, come scrive TgCom24, sono stati avviati accertamenti per fare luce sulla morte della 22enne siciliana. Adesso, a fornire un quadro del tutto inedito sulle possibili cause che hanno portato al decesso di Lorenza sono i primi risultati dell’autopsia, resi noti da Giornale di Sicilia nell’edizione di Messina online e che avanzano l’ipotesi di una embolia polmonare massiva come possibile causa della morte della 22enne. Dall’esame autoptico, dunque, sarebbe emersa una patologia ai polmoni e non una cervicale o qualcosa che aveva a che fare con l’apparato muscolare come invece diagnosticato e curato per nove lunghi giorni dai sanitari ai quali si era rivolta.

LORENZA FAMULARO “UCCISA DA EMBOLIA POLMONARE”: CONTINUA PRESIDIO IN OSPEDALE

Intanto non si ferma, per il quinto giorno consecutivo, il presidio presso l’ospedale di Lipari dove Lorenza Famularo è morta. Ad organizzarlo era stato il fidanzato Antonio Marino, che dopo i funerali si era recato con amici e parenti all’ospedale per occuparlo simbolicamente. La loro richiesta è semplicemente quella di un sistema sanitario più sicuro. “Ieri sera a Lipari ci sono stati due incidenti stradali nella stessa ora, ma l’ospedale dispone di una sola ambulanza, anche nel periodo estivo, e questo non è possibile”, ha commentato Sandro Biviano, ambasciatore italiano per la lotta alla distrofia muscolare, anche lui in prima linea nella protesta. Nella serata di ieri davanti all’ospedale si è tenuta una assemblea con circa un centinaio di cittadini che hanno provveduto a stilare un documento che sarà consegnato il prossimo mercoledì all’assessore regionale della salute e nel quale sono state elencate le maggiori carenze dell’ospedale di Lipari.



