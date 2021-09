Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ “Geloso da morire”, riuscirà a frenarsi?

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, dopo Temptation Island nuovo test per il loro amore al Grande Fratello Vip

Lo abbiamo visto piangere, diventare geloso come non mai ma anche con gli occhi innamorati pronto a chiedere la mano della sua donzella, lui è Lorenzo Amoruso e lei è Manila Nazzaro, l’ex Miss che questa sera varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip 2021 con buona pace del suo compagno. Chi ha seguito il loro percorso a Temptation Island due anni fa, sa bene quale sia il loro rapporto e quanto l’ex campione di calcio sia geloso della sua bella compagna, lui giura di essere cambiato dopo quella esperienza, ma solo il tempo ci rivelerà la verità, specie adesso che lei entrerà in casa e avremo modo di capire cosa succederà e cosa rivelerà Manila riguardo alla loro vita insieme e al loro rapporto dopo il reality sui sentimenti. Proprio nei giorni scorsi lui ha rivelato che per via del protocollo Covid, è già stato separato dalla sua compagna e con uno struggente messaggio social ha sottolineato che sicuramente sentirà la sua mancanza in questi mesi anche se è pronto a sostenerla.

Manila Nazzaro si separa da Lorenzo Amoruso per il GF Vip/ Lui: "Mancherà da morire"

Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro, riuscirà a tenere a freno la gelosia?

I due si sono separati pochi giorni per Temptation Island è già era successo di tutto, cosa succederà adesso che, se tutto andrà bene per Manila Nazzaro, i giorni potrebbero diventare mesi? In molti sono convinti che proprio la casa del Grande Fratello Vip 2021 possa diventare location per la fatidica proposta di matrimonio di cui parlano da sempre e che non è ancora arrivata ufficialmente. Da qualche mese Manila Nazzaro ha firmato le carte del divorzio dall’ex marito Francesco Cozza e adesso per Lorenzo Amoruso è arrivato il momento della “proposta vera”, così come la chiama l’ex Miss Italia, che sia proprio la casa del Grande Fratello Vip 2021 lo scenario giusto per farlo? Il legame tra i due è molto forte tanto da resistere anche alla terribile perdita del loro bambino: “Sono stati mesi durissimi, per assorbire il colpo della perdita del bambino ci ho messo settimane e lacrime”, aveva rivelato lei.

