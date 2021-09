Manila Nazzaro si separa da Lorenzo Amoruso per il GF Vip/ Lui: “Mancherà da morire”

Manila Nazzaro è una dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6, in partenza lunedì 13 settembre su Canale 5. La showgirl e conduttrice ha già dato il via a questa avventura perché, com’è noto, i concorrenti iniziano il loro isolamento alcuni giorni prima l’inizio del programma. Così oggi Manila ha salutato il suo compagno, Lorenzo Amoruso, e ha iniziato l’isolamento necessario per le norme anti-Covid.

Nel frattempo, l’ex calciatore si è detto già triste per la sua assenza e su Instagram ha scritto: “Oggi mi hanno separato dalla mia splendida dolce metà essendo lei concorrente ufficiale GFVip 2021, poiché vige il protocollo anti COVID. – ha esordito, ammettendo che – Nonostante sia super contento per lei per questa splendida opportunità, non posso nascondervi di essere triste poiché mi mancherà da morire”.

Sarà una nuova prova per la coppia che già qualche tempo fa ha messo in discussione il loro rapporto a Temptation Island Vip. In quell’occasione l’amore trionfò: Manila e Lorenzo lasciarono insieme il programma, pronti a portare la loro storia al livello successivo. E infatti, negli ultimi mesi, si è spesso parlato di matrimonio per i due. Lorenzo, che ha casa a Firenze, ha iniziato ad essere con maggiore frequenza a Roma, dove vive la compagna. Questo ha ulteriormente consolidato il loro rapporto, tanto che di recente Manila e Lorenzo hanno ammesso di essere pronti a convolare a nozze, matrimonio che potrebbe arrivare proprio una volta conclusa l’avventura della Nazzaro al Grande Fratello Vip 2021.

