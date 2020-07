Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro/ Lui: “Mi fa male tornare single..” (Temptation Island)

LORENZO AMORUSO FURIOSO A TEMPTATION ISLAND 2020, PERCHE’?

Lorenzo Amoruso sconvolto e deluso. Non avremmo mai voluto vederlo così ma sembra proprio che questa nuova puntata di Temptation Island 2020 ci regalerà una serie di momenti difficili per quello che per tutti noi è ormai diventato il guru di questa edizione. Lorenzo Amoruso ha combattuto per i suoi compagni, specie per Andrea, e ha dato saggi consigli a tutti, ma la gelosia è davvero qualcosa che non riesce a gestire e ogni volta che Manila Nazzaro si lascia un po’ andare con i single, eccolo che da di matto. Lo ha fatto nelle scorse settimane per una sola spalmata di crema sulla schiena, e lo farà anche nella puntata di questa sera del reality estivo sui sentimenti con tanto di crisi vera e propria. Un frame del promo della nuova puntata lo mostra disperato e seduto in giardino pronto a sfogarsi con i suoi compagni di viaggio al grido di: “Mi fa male tornare di nuovo single”.

LORENZO AMORUSO DELUSO DA MANILA NAZZARO, PRONTO AD USCIRE DA SINGLE DA TEMPTATION ISLAND 2020?

A quanto pare la decisione Lorenzo Amoruso l’ha presa ma il fatto che la stia comunicando ai suoi amici fidanzati nel villaggio e non a Manila Nazzaro davanti al falò di Temptation Island 2020, ci rincuora un po’. I suoi fan sono pronti a scommettere che le sue parole siano di nuovo dettate dalla gelosia e nel video che potete vedere cliccando qui, lui stesso dice: “Vado subito fuori di capoccia ma vaffanc*lo va…” forse proprio rivolto alla sua bella compagna. Cosa avrà combinato la showgirl? Le immagini arrivano dal giardino in cui Lorenzo è seduto al fianco di Pietro Delle Piane con un abbigliamento non proprio da falò e questo significa che per lui potrebbe arrivare addirittura qualcosa da vedere nel pinnettu. Questo lo spingerà a chiedere il falò di confronto e andare via? Nei giorni scorsi si è parlato molto della possibilità che per lui e Manila ci sia addirittura il lieto fine con tanto di proposta di matrimonio da parte dell’ex campione. Fiori d’arancio all’orizzonte per lui?



© RIPRODUZIONE RISERVATA