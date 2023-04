Lorenzo Amoruso, ex compagno di Manila Nazzaro/ “Il rapporto si era esaurito”

La rottura tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro

Manila Nazzaro, ospite a Oggi è un altro giorno, è stata legata per 6 anni all’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Qualche settimana fa, nel salotto di Verissimo, l’ex Miss Italia ha annunciato la fine della loro relazione, avvenuta un paio di mesi fa: “Dopo mesi di discussioni, che iniziavano anche per motivi futili, mi guardo accanto e non mi sono più trovata allineata con Lorenzo. Non c’era più progettualità comune, da una passeggiata insieme al grande progetto del matrimonio. Ho cercato di capire cosa non andasse, le modalità con cui comunicavamo non erano più giuste e il suo nervosismo era dovuto al fatto che anche lui avvertiva che ero lontana”, ha detto la Nazzaro a Silvia Toffanin.

A decidere di chiudere la loro relazione è stata Manila “quando ho preso consapevolezza che stavo combattendo da sola, che quello che avevo immaginato con Lorenzo, non si sarebbe avverato. Il rapporto si era esaurito ed eravamo due estranei in casa”.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro: ci sarà un rirorno di fiamma?

Manila Nazzaro e Lorenzo Amourso avevano anche annunciato le nozze più di un anno fa, che però non sono mai avvenute. Al momento l’ex Miss Italia non vede la possibilità di un ritorno di fiamma: “Ha provato a riconquistarmi, ma non è il momento. Non è giusto per nessuno dei due. Io sono estremamente concreta e quando arrivo a un punto, è un punto di non ritorno”, ha detto a Verissimo. Ora Manila Nazzaro vuole mettere al primo posto sé stessa per riprendere in mano la sua vita: “Anche se mi fa male pensare di dover ricominciare, ma voglio essere ottimista e voglio provare a essere felice”. Sui social, tra i suoi follower, non sono mancate le critiche: “Lorenzo è innamorato perso di Manila. Glielo ha dimostrato in tutti i modi. Ma di che parla? Semplicemente non è più innamorata lei. Ci sta. Ma non cercare scuse o giustificazioni”.

