Lorenzo Amoruso, ex compagno Manila Nazzaro/ La separazione e l’aborto nel 2020

Manila Nazzaro sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 19 aprile, di Oggi è un altro giorno. L’ex gieffina è stata legata per 6 anni all’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Nel salotto di Verissimo, l’ex Miss Italia ha annunciato la fine della loro relazione, avvenuta qualche mese fa: “Dopo mesi di discussioni, che iniziavano anche per motivi futili, mi guardo accanto e non mi sono più trovata allineata con Lorenzo. Non c’era più progettualità comune, da una passeggiata insieme al grande progetto del matrimonio. Ho cercato di capire cosa non andasse, le modalità con cui comunicavamo non erano più giuste e il suo nervosismo era dovuto al fatto che anche lui avvertiva che ero lontana”, ha detto a Silvia Toffanin.

Al momento l’ex Miss Italia non vede la possibilità di un ritorno di fiamma: “Ha provato a riconquistarmi, ma non è il momento. Non è giusto per nessuno dei due. Io sono estremamente concreta e quando arrivo a un punto, è un punto di non ritorno”, ha detto a Verissimo.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: l’aborto nel 2020

Durante la loro relazione, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno vissuto un altro doloroso momento quando a fine 2020 hanno perso il bambino che aspettavano. “Io e Lorenzo desideravamo tanto un figlio. Sarebbe stato il frutto di una ripartenza”, ha detto a Verissimo la Nazzaro, pochi mesi dopo l’aborto spontaneo. “Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane”, ha raccontato. Manila Nazzaro e Lorenzo Amourso avevano anche annunciato le nozze più di un anno fa, che però non sono mai avvenute.

