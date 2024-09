Manila Nazzaro vuole allargare la famiglia e rivela: “Con Stefano pensavamo di esserci riusciti”

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro sogna da tempo una nuova gravidanza, soprattutto da quando ha incontrato e sposato Stefano Oradei. Dopo che il ballerino è diventato suo marito, la coppia ha sentito crescere forte questo desiderio, un sogno che la showgirl e il compagno rincorrono ormai dal 2020. “Ci proviamo dal primo giorno che ci siamo accorti di amarci”, ha raccontato Manila nell’intervista che andrà in onda oggi sabato 21 settembre a Storie di donne al bivio.

“Eravamo alle Maldive e ci sentivamo certi avercela fatta. Avevo tutti i sintomi della gravidanza, nausea e capogiri. Per un secondo ci siamo illusi che potesse essere successo davvero”, confida Manila, che poi ha dovuto fare i conti con la dura realtà. Nessuna gravidanza, almeno non ancora. “Stiamo aspettando da un anno e poi valuteremo se ricorrere alla fecondazione assistita. Magari meglio adottare”, l’ipotesi di Manila che giustamente non si dà per vinta.

Manila Nazzaro, l’amore per il marito Stefano Oradei e il sogno di una gravidanza

La celebre conduttrice e modella non vuole rinunciare al suo sogno, ma allo stesso tempo non vuole intestardirsi. D’altra parte Manila ha già due splendidi figli, Nicholas e Francesco Pio, frutto della precedente storia con il calciatore Francesco Cozza. L’idea di un altro figlio, tuttavia, è sbocciata in modo naturale dopo l’incontro a Ballando con le Stelle con Stefano Oradei, che a sua volta sogna di coronare questo istinto genitoriale.

Chissà se Manila e Stefano dovranno aspettare ancora o se invece ci sia già qualcosa in pentola, dato che si vocifera che potrebbero esserci novità inaspettate dell’ultimissima ora. A dare speranza ai fan della Nazzaro, un’anticipazione dell’intervista di Monica Setta da Caterina Balivo alla quale, parlando di Manila, si è lasciata scappare una frase sospetta: “E se ti dicessi che aspetta un bambino?”. Vedremo dunque se si tratterà di una semplice “boutade” o se ci sia davvero qualcosa dietro queste parole. A Manila e il suo compagno, naturalmente, lo auguriamo con tutto il cuore.

