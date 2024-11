Lorenzo Baglioni è tra i conduttori della nuova edizione de Lo Zecchino d’oro 2024, il festival musicale dedicato alla musica per bambini che si tiene annualmente in Italia dal 1959. Il cantante ed attore debutta come conduttore al fianco di Carolina Benvenga e dalla pagina di Tv Sorrisi e Canzoni ha confessato che gli sembra di vivere un sogno. In realtà in passato il suo nome era già stato associato al Piccolo Coro dell’Antoniano dello Zecchino d’Oro visto che nel 2021 ha collaborato alla canzone “Insieme”. Non solo, nel 2023 è stato autore del brano “Michele Puz Puz Puzzola”, una canzone scritta a quattro mani con il fratello. Lo Zecchino d’Oro ha segnato la vita di tutti compresa quella di Lorenzo che ha rivelato: “lo lego ai campeggi estivi dove la baby dance, l’angolo per far ballare i bambini, era ed è tuttora “monopolizzata” dalle canzoni dello Zecchino”.

Il cantante e attore, infatti, parlando delle canzoni nate allo Zecchino d’oro le ha definite “universali” in grado di creare un clima di serenità ed allegria in qualunque persona le ascolti. Quest’anno però non sarà un semplice ascoltatore, visto che è chiamato alla conduzione nelle prime puntate con Carolina Benvenga per poi lasciare il testimone al direttore Carlo Conti nella finale del sabato.

Lorenzo Baglioni, chi è? La grande occasione del Festival di Sanremo con “Il congiuntivo”

Da cantante a conduttore il passo è breve e lo sa bene Lorenzo Baglioni che è tra i presentatori dell’edizione 2024 de Lo Zecchino d’Oro. Parlando proprio del festival dei bambini più amato da grandi e piccini ha rivelato la sua canzone del cuore: ” Il coccodrillo come fa?” è geniale, una vera e propria hit, molto ascoltata anche su Spotify. È uno dei due capolavori”. Ma chi è Lorenzo Baglioni? Prima di tutto va precisato che non è il figlio di Claudio Baglioni, ma è un giovane cantante e attore che si è fatto conoscere sul piccolo schermo partecipando a diversi programmi di successo. Nel 2016 partecipa a Colorado e nello stesso anno viene scelto come testimonial di un noto brand di merendine. Intanto parallelamente scrive e realizza progetti per il web con il fratello fino al debutto come attore nella serie cult “Il Bello Delle Donne”.

Nel 2018 la grande occasione, visto che è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Il congiuntivo” classificandosi al quarto posto nella categoria Nuove Proposte. Il video diventa virale con più di 10 milioni di View tra Facebook e YouTube, mentre il brano viene notato da Fiorello e premiato dall’Accademia della Crusca.