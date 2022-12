Lorenzo Biagiarelli, “A Ballando sono stato sminuito”/ La feroce accusa…

Lorenzo Biagiarelli rompe il silenzio sull’eliminazione: “Sono stato sminuito…”

Lorenzo Biagiarelli rompe il silenzio. Il concorrente di Ballando con le Stelle è intervenuto sui social per commentare l’eliminazione da Ballando con le Stelle. Lo chef ha replicato in modo ironico su Facebook: “La mia partecipazione a Ballando con le Stelle ha avuto un grandissimo impatto sociale verso la parità di genere. Per la prima volta nella storia, a essere sminuito al grido di ‘Tornatene in cucina!’ è stato un uomo. #NonUnoDiMeno“. La prima a commentare il post di Lorenzo è stata proprio Selvaggia Lucarelli. La giurata ha scritto: “Non ho visto la tua anima”. Una frecciata rivolta proprio a Carolyn Smith che durante una puntata aveva dichiarato di non aver visto l’anima di Biagiarelli durante le coreografie.

La giurata aveva spiegato: “Io non ho visto la sua anima devo essere sincera. Non ho pregiudizi e giudico quello che vedo in pista. Io sono sempre onesta. Effettivamente Lorenzo Biagiarelli ha eseguito benissimo anche delle coreografie non facili. Però allo stesso tempo faceva tutto come se fosse un compitino”. L’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli, però, in seguito è stata anche oggetto di discussione anche durante la messa in onda di una passata puntata di Domenica In, dove si è tanto discusso del “caso”, appunto, relativo all’eliminazione dello chef e compagno di Selvaggia Lucarelli. Anche Anastasia Kuzmina era rimasta male per l’eliminazione lamentando un pregiudizio nei confronti di Biagiarelli.

Lorenzo Biagiarelli sarebbe stato fatto fuori da Ballando con le Stelle. Ne è convinta anche Anastasia Kuzmina che in post su instagram aveva espresso tutto il suo rammarico e un pizzico di rabbia per i tanti commenti negativi rivolti al suo partner: “Essere eliminati alla settima puntata fa male. Soprattutto quando hai un allievo che si impegna così tanto e che ti permette di creare delle coreografie così belle e complesse. È un ragazzo buono e gentile e mi ha dato la possibilità di insegnare DAVVERO a ballare”.

Rispondendo alle domande dei followers, Anastasia aveva spiegato che Biagiarelli non aveva affatto preso bene l’eliminazione dal talent show: “Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori. Lore sta male. Mi ha detto: ‘Abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri’. Vero, abbiamo pensato bastasse ballare e migliorare. Abbiamo sbagliato”. Anche a Selvaggia Lucarelli non è andato giù il trattamento riservato a Lorenzo tanto che di recente ha rivelato che al termine di questa esperienza è pronta a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

