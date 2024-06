Lorenzo Biagiarelli, chi è la compagna Selvaggia Lucarelli/ “Conosciuti grazie a un’olgettina’”

Chi è la compagna di vita di Lorenzo Biagiarelli

Nella vita del celebre chef e scrittore c’è spazio per l’amore con la collega Selvaggia Lucarelli, con i due che condividono la vita ormai da quasi un decennio. La celebre e pungente penna ha rivelato come è nato l’amore con Biagiarelli, che ancora oggi prosegue nonostante come in tutti i rapporti non sia mancato qualche alto e basso da affrontare. “Ci siamo conosciuti grazie a un’ olgettina, io avevo scritto un post di quelli sempre miei, rassicuranti, dolci e delicati. Avevo nominato qualche olgettina e una di queste si offese tantissimo e lasciò un commento veramente inquietante. Scrisse ‘io sarò il tuo tormento, ti ruberò qualunque uomo tu amerai nella vita’” aveva raccontato Selvaggia riguardo ai primi passi mossi con Lorenzo.

Biagiarelli e la Lucarelli condividono non solo la passione per la scrittura ma anche quella per il ballo, non a caso la giornalista ormai da diversi anni è uno dei volti spigolosi del grande show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

Selvaggia Lucarelli e le liti con il compagno: “Cosa accade tra noi”

Come in qualsiasi coppia che si rispetti anche in quella formata dalla giornalista e dallo chef non mancano le discussioni, anche se fortunatamente dopo oltre dieci anni di amore sono sempre riusciti a mettere da parte l’orgoglio e andare avanti senza particolari crisi. Lorenzo Biagiarelli ha raccontato in una intervista concessa al Corriere della sera di riuscire a gestire con maturità e maggior pazienza gli attimi di discussione con Selvaggia Lucarelli: “Io nel tempo ho imparato a farmela passare in fretta, non a non farmela arrivare. E ho anche imparato a riconoscere l’eccesso di reazione. Adesso non esiste più che se litighiamo ci parliamo dopo tre giorni: spengo il fuoco e per tutti e due finisce”.

Un amore che prosegue a gonfie vele dunque, anche se per il momento Selvaggia Lucarelli e Lorenzo sembrano aver messo da parte l’idea matrimonio, che era stata affrontata a più riprese in passato. A muovere il primo passo sul tema fu la giornalista: “Lui però rifiutò e non ne abbiamo più parlato, adesso la parola passerà a lui” disse Selvaggia sulle mancate nozze con il compagno Biagiarelli.











