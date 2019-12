Lorenzo Crespi/ La crisi a Ballando con le stelle, poi l'”esilio” (Vieni da me)

Oggi, lunedì 30 dicembre 2019, Lorenzo Crespi sarà ospite di Vieni da me: l’attore, cantante italiano, nonché ex modello si racconterà a 360° ai microfoni di Caterina Balivo tra carriera e vita privata. Il messinese è noto al grande pubblico per aver preso parte a numerose fiction televisive; i più giovani invece lo ricordano come protagonista nella sesta edizione di Ballando con le Stelle. Da allora Lorenzo Crespi ha faticato davvero tanto nel mondo dello spettacolo, defilandosi sempre più e diminuendo drasticamente le sue apparizioni in tv. In circa vent’anni di carriera Lorenzo Crespi ha collezionato ruoli in film come I Buchi neri di Pappi Corsicato (1995), E’ Natale per noi dei Controtempo (2012), Ninfa plebea, La sindrome di Stendhal (1996), Porzus, Marianna Ucria (1997), Stupor Mundi (1998) e Tra due mondi (2001).

Lorenzo Crespi, quel legame con le fiction in tv

Lorenzo Crespi, come detto, ha ricoperto ruoli importanti in ambito televisivo, cavalcando un certo successo per un discreto numero di anni consecutivi. Ha cominciato ne Il ritorno di Sandokan, poi ha avuto una parte ne La principessa e il povero (1997), in Operazione Odissea (1999), Donne di mafia (2001), Carabinieri (2002), Gente di mare (2005), Pompei, Gente di mare 2, Mogli a pezzi (2007) e Vita da paparazzo (2008). In Carabineri, probabilmente, ha accresciuto notevolmente la sua fama, grazie anche ad un fascino che non è passato inosservato al pubblico femminile. Lorenzo Crespi ha dato l’impressione di poter dare il proprio meglio nelle fiction, ma qualcosa all’improvviso si è rotto. Dalle fiction si è allontanato gradualmente fino a limitare le sue partecipazioni a qualche programme tv.

Lorenzo Crespi, dopo Ballando con le Stelle il nulla

Il declino di Lorenzo Crespi è cominciato prima della partecipazione a Ballando con le Stelle, dove ha avuto modo di mettere in evidenza un caratterino focoso e genuino. Famosissime le liti coi giurati e con la produzione, con tanto di accuse al programma. Si tratta di una lite che in realtà non è mai stata risolta e che appare come un problema inesistente se confrontato alla grave malattia respiratoria che gli viene riscontrata da lì a poco. Nel 2014 durante una puntata di Domenica Live ammette inoltre di attraversare una grave crisi economica personale e di essere in gran difficoltà dal punto di vista lavorativo. Seguono alcune partecipazioni dalla Clerici in veste di ospite, prima del ritorno in tv a Vieni da Me da Caterina Balivo.



