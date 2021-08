Lorenzo Dessi, marito Antonella Palmisano/ La proposta di matrimonio dopo Rio 2016

L’atleta Antonella Palmisano è sposata con Lorenzo Dessi. I due specialisti del tacco e punta si sono sposati nel settembre 2018 a Mottola, il paese di lei in provincia di Taranto. Ad accompagnare all’altare Antonella è stato papà Carmine, mentre il vestito da sposa è stato cucito da mamma Maria, che da sempre realizza il fermaglio colorato a forma di fiore che la marciatrice indossa in gara. Tra gli invitati anche coach Patrizio Parcesepe, al completo con Massimo Stano, Francesco Fortunato, Andrea Agrusti e Mariavittoria Becchetti. Poi i compagni di entrambi alle Fiamme Gialle: Elisa Rigaudo, Marco De Luca, Giorgio Rubino e Claudio Licciardello. “Ho perso qualcosa in vista del matrimonio e dei relativi preparativi. Ma la vita non è solo atletica e non mi pento delle scelte fatte. Ma sia chiaro: dopo il viaggio di nozze, mi rimetterò subito sotto…”, aveva detto alla Gazzetta dello Sport.

Lorenzo Dessi: la proposta di matrimonio ad Antonella Palmisano

Nel 2016 alle Olimpiadi di Rio, Antonella Palmisano è arrivata quarta nella 20 km di marcia: “Al mio ragazzo avevo promesso che se andavo bene aspettavo la sua proposta, adesso vediamo che succede quando torno”, aveva detto all’arrivo. La proposta di matrimonio di Lorenzo Dessi non si fece attendere a lungo: l’atleta, atterrata a Fiumicino di ritorno dal Brasile, fu accolta dal fidanzato inginocchiato su un tappeto rosso, con un anello e un mazzo di fiori in mano. “Pensavo che le emozioni per me fossero finite e invece rientrando in Italia poche ore fa trovo lui in aeroporto ad aspettarmi con un bellissimo mazzo di rose rosse, con la voce tremolante e con gli occhi pieni d’amore… Non mi sarei mai aspettata questa incantevole proposta di matrimonio. Grazie amore mio”, ha scritto poi la marciatrice delle Fiamme Gialle sulla sua pagina Facebook.

