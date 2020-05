Lorenzo Doni marito Irene Grandi/ Matrimonio in gran segreto per un amore travolgente

Pubblicità

Lorenzo Doni ha sposato Irene Grandi in gran segreto ormai due anni fa e da quel momento in poi sembra che il loro matrimonio proceda a gonfie vele. Anche se da quanto sappiamo, la cantante ha manifestato qualche resistenza subito dopo la fatidica proposta. L’avvocato però l’ha convinta e i due si sono ritrovati nella chiesetta di San Pietro a Narbolia, ad Oristano, per ufficializzare la loro unione. Entrambi vestiti di chiaro. Questo non vuol dire però che Doni abbia iniziato ad apparire improvvisamente fra le foto del profilo social di Irene. L’artista condivide solo scatti del suo lavoro e di alcuni momenti quotidiani e il marito non è mai al suo fianco. Almeno per quanto riguarda le foto. “Ci ho pensato quei 25, 28 anni e alla fine a 30 nel 2018 mi sono sposata, ci ho pensato bene”, ha detto la Grandi a Domenica In qualche mese fa, “io sono innamorata della libertà, come dice la mia canzone, quindi ho dovuto prima crescere, capire chi ero, capire quale potesse essere la persona giusta e poi capire che è importante avere i propri spazi”. Una visione che Doni sembra approvare appieno e persino condividere. A sua volta, l’avvocato sente l’esigenza di avere dei momenti tutti suoi e visto che i due lavorano in settori del tutto diversi, è facile credere che riescano a mantenere fede ai loro propositi.

Lorenzo Doni, marito Irene Grandi: ecco come le ha strappato il sì

Lorenzo Doni è riuscito a strappare un sì a Irene Grandi in modo particolare. “Mi cercava, mi mandava messaggi”, ha detto la cantante tempo fa a Vanity Fair, rivelando di aver cercato di tenere lontano il futuro marito per qualche tempo. Poi l’avvocato è riuscito a fare il passo decisivo e l’artista è “Capitolata per insistenza”. Sono poche però le notizie emerse su Doni: sappiamo che oltre a svolgere la professione di avvocato, è un istruttore di golf. Oltre a questi pochissimi dettagli, è davvero difficile riuscire a trovare qualsiasi informazione sul marito della Grandi. Nel corso di questi anni è emerso però che la coppia non ha scelto a caso di sposarsi a Narbolia, la cittadina in provincia di Oristano. L’avvocato fiorentino infatti dovrebbe possedere una casa proprio in quella località, anche se spesso si sposta in Sardegna per trascorrere il tempo libero alla John Jacobs Golf School con gli amici storici. Oggi, Rai 3 trasmetterà in diretta nella sua prima serata il Concertone dell’1 maggio 2020 e Irene Grandi sarà uno degli ospiti che vedremo sul piccolo schermo.



