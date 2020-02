Irene Grandi/ “Finalmente io? E’ un pezzo grandioso, cucito su di me” (Domenica In)

Irene Grandi ospite della puntata di domenica 23 febbraio 2020 di “Domenica In” di Mara Venier. La rocker è pronta a raccontarsi a poche settimane dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2020 dove ha portato in gara il brano “Finalmente io” scritto appositamente per lei da Vasco Rossi. La presenza della Grandi nel salotto della Venier arriva ad una settimana esatta dalla gaffe della zia Mara che domenica scorsa parlando con Bugo si era completamente dimenticata della presenza della cantante a Sanremo 2020. La Venier, infatti, ha chiesto a Bugo quale fosse la sua canzone preferita e il cantautore ha risposto: “quella di Irene Grandi mi ha colpito da subito”. La Venier incredula ha detto: “Irene Grandi? Ma non c’era!” – per poi correggersi poco dopo dicendo – “c’era? Ho sbagliato! Irene Grandi c’era! Ho la febbre!”. Una gaffe esilarante che ha fatto tanto divertire Bugo, il pubblico in studio e sui social, anche se la Venier si prontamente scusata con la Grandi!

Irene Grandi: “Finalmente io l’ho sentito subito mio”

Gaffe a parte, Irene Grandi è reduce da una straordinaria partecipazione al Festival di Sanremo 2020 dove è tornata in gara dopo cinque anni in occasione del suo 25esimo anniversario di carriera. Quale occasione migliore che tornare sul palco dell’Ariston con un pezzo scritto proprio per lei da Vasco Rossi. Si tratta di Finalmente io, il brano che la cantante ha raccontato così a Fanpage: “mi è arrivato questo pezzo, cucito su misura, ed è un pezzo grandioso, perché ha vari aspetti che mi piacciono: dalla descrizione di un’umanità che ha anche le sue difficoltà, perché ogni artista si sente sempre un po’ a disagio nella vita di tutti i giorni e invece si riscatta nel momento in cui esprime il proprio talento e si sente in connessione con qualcosa più grande di sé. Quando Vasco ha individuato questo pezzo per me, sono passati due giorni prima che lo sentissi e lo approvassi, ma il terzo giorno avevo già fatto un provino, perché mi sono entusiasmata e l’ho sentito subito mio, riportava anche all’immaginario della gente un’Irene che conoscono bene e che piace e sentono questa carica che mi è rimasta, nonostante il passare degli anni”.

Irene Grandi: “Aprire i concerti di Vasco Rossi è una botta di adrenalina incredibile”

“Finalmente io” è stato uno dei brani più belli ed amati dell’ultima edizione di Sanremo 2020. Un brano forte e provocatorio cucito addosso ad Irene Grandi, la rocker toscana che dopo cinque anni è tornata più forte che mai sul palcoscenico del Teatro Ariston. La canzone, tra le più ascoltate in radio, si è fatta notare anche per un passaggio forte e moderno in cui la cantante dice “se vuoi fare sesso, facciamolo adesso…qui”, una parte che si è fatta apprezzare sin dal primo ascolto. In merito a questo messaggio la Grandi ha confessato a Fanpage: “la prima volta che l’ho cantata mi sono chiesta se fosse giusto, in un momento così delicato, parlare di sesso apertamente, poi mi sono confrontata con le mie amiche, le figlie delle mie amiche e tutte mi hanno detto: ‘Quella frase è fantastica, è quella che ci si ricorda subito’ e mi dicevano che la mattina si svegliavano cantandola. Poi fa ridere dirlo sul palco di Sanremo, è molto ironico e un po’ provocatorio”. Dopo la partecipazione a Sanremo 2020, Irene Grandi ha diversi progetti tra cui l’apertura dei concerti di Vasco Rossi al Circo Massimo di Roma i prossimi 19 e 20 giugno 2020. “Aprire Vasco è una botta di adrenalina incredibile, me lo ricordo da Imola e quando ho aperto San Siro per lui. Senti proprio l’ondata della gente, l’energia dello scambio. Bisogna essere davvero forti in quel caso e mi rendo conto che ci vuole davvero tanta forza, per sostenere tutta questa energia, perché seppur positiva è comunque travolgente. Devo essere forte, ma lo sarò” ha detto la cantante.



