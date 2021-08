LORENZO, FIGLIO LEONARDO BONUCCI/ Tifoso del Toro: ‘triste’ il giorno dello scudetto

Il piccolo Lorenzo è un po’ la pecora nera della famiglia Bonucci. Sappiamo infatti che il primogenito di Leonardo e Martina Maccari tifa Torino e non Juve: papà Leo ha provato in tutti i modi a convincerlo a tifare Juve, la sua squadra, ma Lorenzo non ha intenzione di tradire il Toro. Il giorno del suo sesto scudetto, in particolare, Lorenzo era ‘triste’ per non essere riuscito a incontrare Belotti. “Me l’hanno rovinato”, scherza Leonardo nel momento in cui gli viene chiesto ‘come mai’ Lorenzo sia così diverso da lui sotto questo punto di vista. Ciò che Leonardo intende è che Lorenzo ha maturato la sua fede calcistica a scuola tra gli altri bambini. C’è da dire però che lui stesso, da giovane, tifava Juve e non Inter, al contrario di tutti i suoi familiari, e questo voler distinguersi è in un certo senso una caratteristica di famiglia. (agg. di Rossella Pastore)

Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu/ Leonardo Bonucci: “Iniziai all’oratorio”

Leonardo Bonucci rivela: “Mio figlio Lorenzo dorme con il cappello di Belotti”

Lorenzo è il primo figlio di Leonardo Bonucci nato dal matrimonio con la moglie Martina. Il figlio del difensore della Juventus e della Nazionale di Calcio Italiana si è fatto “conoscere” per la sua fede calcistica. Lorenzo, infatti, è tifoso del Toro; una passione nata tra i banchi di scuola visto che è anche il suo migliore amico dell’asilo tifava Torino. Al padre Leonardo Bonucci non è restata altra cosa da fare che accettare la fede calcistica del figlio e con la moglie Martina hanno realizzato il suo sogno: portarlo allo stadio. Proprio sui social diversi anni fa Bonucci ha postato una foto del figlio Lorenzo felice di aver trovare la figurina di Belotti per l’album dei calciatore.

“Dovete sapere, dorme con un cappello con la cresta di Belotti attaccato al lettino” ha detto la mamma Martina, mentre papà Leonardo parlando della fede del figlio ha dichiarato a Repubblica: “o gli proibisco di frequentare i suoi migliori amici dell’asilo o me lo tengo così Ci corre per casa imitando la cresta. Voleva farsi stampare sul retro della maglia granata il nome di Pogba ma gli ho detto che no, questo proprio non me lo poteva fare”.

Lorenzo Bonucci e il tifo per il Toro: il padre Leonardo in tribuna del Torino per lui

La passione di Lorenzo Bonucci, primogenito di Leonardo Bonucci e Martina, per il Toro è oramai noto ai tifosi del difensore della Juventus e della Nazionale di Calcio Italiana. Uno dei momenti più “belli” è quando c’è il derby Juve-Torino; proprio in occasione di un derby, Bonucci ha postato una foto con i figli Lorenzo e Matteo intenti a guardare la partita. Leonardo e il figlio Matteo in bianconero, mentre Lorenzo con la maglia granata del Toro. Diverse volte poi Bonucci ha portato il figlio Lorenzo in tribuna a vedere il Toro, ma la gioia più grande è stata quando ha incontrato il suo idolo Belotti.

La fede calcistica di Lorenzo per il Toro ha scatenato però anche gli haters che sui social hanno scritto le peggiori cose al difensore che ha replicato dicendo: “forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. di questa gente. Quello della violenza fatta di gesti, parole e pensieri”.



