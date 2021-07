Lorenzo, il figlio di Leonardo Bonucci che tifa Torino/ “Durante il derby mi ha detto…”

Lorenzo Bonucci il tifoso del Torino in casa Juventus

Lorenzo Bonucci è il primogenito della coppia Leonardo Bonucci e Martina Maccari. Pur essendo figlio di uno dei calciatori più in vista della Juventus, il piccolo di casa Bonucci non ci sta ad abbracciare la fede calcistica del padre. Per questo ha scelto di tifare Torino, la rivale diretta della Juve, con cui è stata protagonista di mille derby e altrettanti ‘scontri’ sul piano culturale e di appartenenza dei cittadini del capoluogo, divisi a metà tra chi ha il cuore granata e chi, al contrario, si sente più bianconero. In casa Bonucci, nello specifico, la situazione è particolarissima, perché a essere divisi sono padre e figlio.

Riccardo, fratello Leonardo Bonucci/ “Più bravo di me, lasciò dopo gli infortuni”

Ma non un padre e un figlio qualunque: stiamo parlando di Leonardo Bonucci, difensore ormai ‘storico’ della Juve, e di Lorenzo, suo giovane erede, che però rifiuta di indossare la maglia del papà.

Chi è Lorenzo Bonucci, figlio di Leonardo Bonucci

A rendere note le dinamiche familiari e calcistiche che vigono in casa sua ci ha pensato lo stesso Bonucci. In un’intervista del 2019 rilasciata al programma A raccontare comincia tu, infatti, Leonardo ha parlato per la prima volta del rapporto con i suoi due figli maschi (ne ha anche una terza, Matilda, ma lei è ancora troppo piccola per occuparsi di queste cose). Matteo, il suo secondogenito, non ha le idee chiare su quale squadra tifare; Lorenzo, al contrario, ce le ha chiarissime e in netto contrasto con quelle del padre.

Manuel Felici e Dalila Cantagallo, Matrimonio a prima vista/ Tanto in comune ma...

“Lorenzo tifa Torino e gioca con i piccoli del Torino”, ha ammesso lui stesso nel corso del suo colloquio con la Carrà. “Durante un derby volevo comprargli la maglia della Juve e lui ha detto: ‘No, papà. Io voglio quella del Toro’”. E così è stato: sono diverse, sui social, le foto in cui Lorenzo compare con indosso i colori granata, tutto questo con buona pace dello juventino, che ha dovuto farsene una ragione. Oggi Lorenzo ha 10 anni ed è anche lui una giovane promessa del calcio.

LEGGI ANCHE:

RAFFAELLA CARRÀ, A RACCONTARE COMINCIA TU: LEONARDO BONUCCI/ La malattia... (replica)

© RIPRODUZIONE RISERVATA