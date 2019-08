Lorenzo Fragola contro Salvini “Mer*a”/ E lui risponde: “Canta che ti passa”

Lorenzo Fragola contro Matteo Salvini. Il cantante ha deciso di dire la sua sul momento delicato della politica italiana con un sintetico ma duro attacco al leader della Lega e ministro dell’Interno del governo in crisi. «Salvini merda», ha twittato l’artista classe 1995 che ha vinto X Factor nel 2014. Solo due parole, o meglio una parola e una parolaccia, per attaccare il vicepremier mentre in Senato è in corso la conferenza dei capigruppo. Tantissimi i commenti al tweet del giovane cantautore. C’è chi lo sostiene: «Che bello leggere persone che hanno il coraggio di scrivere quel che pensano! Grande». Ma c’è anche chi lo attacca e accusa di essere a caccia di visibilità. «Ottimo modo per farti pubblicità, specie se sei in declino». Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini: «Non piaccio al signor Fragola? Amen. Mi consolerò ascoltando altra musica. P.S. Lorenzo, canta che ti passa».

Lorenzo Fragola si inserisce nella lista degli artisti che criticano il vicepremier Matteo Salvini. Il tweet del cantante è arrivato all’improvviso, senza alcuna spiegazione in merito al motivo dell’esternazione. Eppure il messaggio in poco tempo ha ottenuto migliaia di like. Il leader della Lega ancora una volta si ritrova ad affrontare le critiche e le offese dei cantanti. Ricordiamo gli screzi avuti in passato con rapper come Salmo e Ghali che si erano schierati apertamente contro le sue politiche, in particolare per quanto riguarda i migranti. Ma sono tanti gli artisti a cui lo stesso Salvini ha dedicato la sua attenzione, come accadde lo scorso febbraio quando commentò la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo. Forse l’attacco di Lorenzo Fragola è legato anche alla visita di Salvini a Catania, città natale del cantante che ha anche scritto: «Penso solo che non ha senso non dire quello che uno realmente pensa tutto qui.. anzi forse è anche pericoloso». Ma Fanpage riporta anche la risposta sulle ultime polemiche per il Papeete: «Tu come dj invece sei forte».

