Lorenzo Gobbo trafitto da listello: polmone perforato/ Ciclismo U23, incidente choc

Paura per Lorenzo Gobbo nel corso della corsa di ieri all’ Eddy Merckx Cycling Centre di Gand dove sono in corso i Campionati europei under 23 e juniores su pista: il giovane ciclista italiano è stato trafitto da un listello di legno lungo più di mezzo metro, staccatosi dalla pista al momento dell’impatto. Le immagini che stanno circolando sui social network testimoniano la gravità dell’incidente: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, la stecca ha trapassato il lato sinistro del busto, dalla schiena all’addome del giovane atleta nostrano della GB Junior Team. Gobbo è stato immediatamente soccorso dai sanitari presenti al centro sportivo e trasportato all’ospedale Jan Palfijn di Gand per sottoporsi al delicato intervento chirurgico.

LORENZO GOBBO TRAFITTO DA STECCA DI LEGNO: POLMONE PERFORATO, LA FOTO

La Rosea sottolinea che il lungo intervento è perfettamente riuscito: l’equipe medica ha rimosso il pezzo di legno conficcatosi all’interno, arrivando a perforare il polmone. Lorenzo Gobbo è rimasto cosciente, con i sanitari che sono riusciti a contenere l’emorragia. Come se non bastasse, il giovane ciclista ha rimediato anche una brutta ferita alla coscia, pulita e suturata: un brutto incidente ma il peggio è passato per l’atleta nostrano, che dovrà ora restare in ospedale per almeno 15 giorni. Tanti i messaggi di vicinanza ricevuti dal ciclista sui social network, con il suo team che ha confermato sui canali ufficiali: «L’intervento è riuscito, anche se il decorso post-operatorio sarà lungo e lo costringerà a rimanere ricoverato un Belgio per diversi giorni».





