DIRETTA GARA IN LINEA DONNE EUROPEI CICLISMO 2024: NELL’ALBO D’ORO

Mentre aspettiamo la partenza per la diretta gara in linea donne degli Europei ciclismo 2024, dobbiamo ricordare che è breve la storia del campionato continentale per quanto riguarda la categoria Elite, introdotta solamente dal 2016, dal momento che in precedenza nel ciclismo gli Europei riguardavano solamente le categorie giovanili. In campo femminile si tratta di una storia quasi completamente olandese, con sette titoli su otto conquistati dalle atlete dei Paesi Bassi.

Abbiamo già citato l’unica eccezione perché fu la vittoria di Marta Bastianelli nel 2018, l’Italia poi vanta anche quattro argenti con Giorgia Bronzini nel 2017, Elena Cecchini nel 2019, Elisa Longo Borghini nel 2020 ed Elisa Balsamo nel 2022, oltre ai bronzi di Longo Borghini nel 2016 e di Rachele Barbieri nel 2022. Insomma, siamo senza dubbio la seconda forza, ma ad enorme distanza da un’Olanda che per di più può celebrare il fatto che i suoi sette ori siano arrivati con altrettante cicliste diverse, a dimostrazione di un movimento che in anni recenti è stato a dir poco dominante nel ciclismo femminile. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GARA IN LINEA DONNE EUROPEI CICLISMO 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv della gara in linea donne agli Europei ciclismo 2024 sarà un appuntamento molto lungo in chiaro per tutti su Rai Sport, il canale tematico che trovate al numero 58 del telecomando, con il collegamento che infatti è fissato fin dalle ore 13.25, per terminare solamente alle ore 17.45. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video della gara in linea donne agli Europei ciclismo 2024, naturalmente offerta da Rai Play tramite sito o applicazione.

SI CORRE IN BELGIO

Ci attende un mese di settembre ricchissimo per il ciclismo, con Europei e Mondiali separati solamente da pochi giorni in un calendario che ha avuto alcune modifiche a causa delle Olimpiadi: oggi sabato 14 settembre è quindi il giorno della diretta gara in linea donne degli Europei ciclismo 2024, che sono in corso di svolgimento questa settimana in Belgio, nella provincia del Limburgo. Sarà come al solito una sfida Olanda contro tutti? Le Orange hanno vinto le ultime cinque edizioni consecutive, nel 2018 a Glasgow fu però la nostra Marta Bastianelli ad imporsi e allora l’Italia ci proverà anche stavolta.

Nella diretta gara in linea donne degli Europei ciclismo 2024 avremo d’altronde carte molto valide su cui puntare: dovrebbe essere una corsa perfetta per le velociste e allora ecco come capitane Elisa Balsamo e Chiara Consonni, la prima già campionessa del Mondo nel 2021 proprio in Belgio e la seconda naturalmente fresca campionessa olimpica dell’Americana su pista in compagnia di Vittoria Guazzini, a sua volta in gara oggi insieme a Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Maria Giulia Confalonieri, Barbara Guarischi e Gaia Masetti, che completeranno la squadra dell’Italia per la diretta gara in linea donne degli Europei ciclismo 2024 con giustificate ambizioni.

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE EUROPEI CICLISMO 2024: IL PERCORSO

Abbiamo parlato di una corsa verosimilmente destinata a concludersi in volata e allora adesso presentiamo percorso di 160 km che caratterizzerà la diretta gara in linea donne degli Europei ciclismo 2024. Il dislivello complessivo sarà di appena 905 metri e questo dimostra come di salita ce ne sarà davvero poca, rappresentata in buona sostanza dal doppio passaggio sui due strappi più significativi, cioè il Kolmontberg (800 metri al 4,5%) e il Zemmelenberg (800 metri al 4,3%), che però non dovrebbero creare troppa selezione.

Ricordiamo che la partenza avrà luogo alle ore 13.30 da Heusden-Zolder mentre l’arrivo sarà ad Hasselt, al termine di un circuito però più pianeggiante di quello che in precedenza prevederà i due passaggi sugli strappi già citati. Per complicare la vita non mancheranno pure alcuni tratti in pavé, anche questi tuttavia non vicinissimi al traguardo, per cui davvero sarà una volata l’epilogo più probabile per laureare la vincitrice al termine della diretta gara in linea donne degli Europei ciclismo 2024.