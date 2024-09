DIRETTA EUROPEI CICLISMO 2024: GARA IN LINEA UOMINI, MILAN CI PROVA!

Il grande giorno della diretta Europei ciclismo 2024 è arrivato: oggi domenica 15 settembre, a partire dalle ore 12:30, vivremo infatti la gara in linea uomini élite, che assegna il titolo che possiamo ritenere più interessante e importante nella kermesse di Limburg. La gara in questione si svolgerà però in Belgio, lungo un percorso di 222,9 chilometri e dunque lungo, con arrivo previsto poco prima delle 18:00 – ma questo si vedrà – e al via 31 nazioni che si sfideranno per la corona che l’anno scorso andò alla Francia con Christophe Laporte, presente anche oggi e intenzionato a fare il bis anche se sarà tutt’altro che semplice.

L’Italia ci proverà soprattutto con Jonathan Milan, che entra nella diretta Europei ciclismo 2024 tra i favoriti per il titolo; a pedalare con lui saranno Edoardo Affini, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Simone Consonni, Andrea Pasqualon e Matteo Trentin, quest’ultimo già vincitore degli Europei ciclismo nel 2018. Vedremo quello che succederà: sicuramente, ce lo dice la storia ma anche il percorso della gara in linea uomini élite, l’arrivo sarà facilmente in volata ma questo non è scontato, bisognerà anche capire come evolverà la corsa nei chilometri precedenti. Noi, aspettando la diretta Europei ciclismo 2024, andiamo brevemente a presentare il percorso della gara in linea uomini élite.

EUROPEI CICLISMO 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA IN LINEA

Per seguire la diretta tv degli Europei ciclismo 2024 dovrete rivolgervi alla televisione di stato: appuntamento in chiaro con la gara in linea élite maschile, il canale di riferimento sarà Rai Sport HD che si collegherà fin dalle prime battute della corsa, lo stesso farà Eurosport (numero 210 del decoder di Sky) che naturalmente è riservato agli abbonati all’emittente. Per quanto riguarda la possibilità di diretta streaming video, le opzioni sono due: la diretta Europei ciclismo 2024 con la sua gara in linea maschile sarà sul sito di Rai Play, con relativa applicazione, oppure sulla piattaforma Discovery Plus in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY EUROPEI CICLISMO 2024

DIRETTA EUROPEI CICLISMO 2024: PRESENTAZIONE GARA IN LINEA

Come già detto la gara in linea uomini élite nella diretta Europei ciclismo 2024 si terrà in Belgio: la partenza è a Heusden-Zolder e l’arrivo ad Hasselt, secondo un percorso che presenta 1275 metri di dislivello. Inizialmente la gara sarà pianeggiante, si arriverà una prima volta ad Hasselt e qui sarà previsto un circuito da percorrere per tre volte, poi ne avremo tre sul circuito di Limburg che è molto più impegnativo per la presenza di alcuni tratti in pavé e i muri di Kolmontberg e Zammelenberg che potrebbero creare selezione. Tornati a Hasselt, ecco l’ultimo giro e mezzo per decretare il vincitore della gara in linea uomini élite.

Nella diretta Europei ciclismo 2024 sicuramente i favoriti saranno i velocisti, in grado però di resistere ai chilometri precedenti e soprattutto al circuito di Limburg; anche per questo motivo nomi come quello di Mathieu Van der Poel potrebbero emergere dal mazzo, ma questo per l’appunto lo scopriremo tra poco. Dall’istituzione della gara in linea élite, nel 2016, l’Italia ha già vinto quattro volte e dunque la sua tradizione è ottima: ora però spazio davvero alla gara con la diretta Europei ciclismo 2024…