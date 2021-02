LORENZO INSIGNE/ “Il Napoli affonda e lui va a ‘C’è posta per te’”: è polemica

Lorenzo Insigne è uno degli ospiti, insieme a Gerry Scotti, della nuova puntata di C’è posta per te in onda oggi in prima serata su Canale 5. Il 29enne attaccante del Napoli, calciatore molto apprezzato della sua generazione, metterà in gioco il suo lato umano per realizzare il sogno di un tifoso desideroso di incontrarlo. Non si hanno informazioni più specifiche circa la sua partecipazione al programma: possiamo supporre, però, che verrà coinvolto in una qualche sorpresa come già successo nel 2014. In quell’occasione, Lorenzo aveva accettato l’invito di Maria De Filippi insieme all’allora compagno di squadra Gonzalo Higuain e all’ex allenatore Rafa Benítez a beneficio di Enzo, suo giovane ammiratore.

Il Napoli di Lorenzo Insigne “confonde e preoccupa” i tifosi

Non tutti, tra chi gravita attorno alla squadra, hanno accolto con favore la notizia dell’ospitata di Lorenzo Insigne a C’è posta per te. Peppe Iannicelli, in particolare, ha commentato così l’annuncio su Optimagazine: “Nell’ultimo mese il Napoli ha visto sfumare tre dei quattro traguardi stagionali: ha perso la finale di SuperCoppa durante la quale Lorenzo Insigne ha fallito un calcio di rigore; è stato eliminato dall’Atalanta in Coppa Italia e dal Granada in Europa League”, ha sottolineato il giornalista ed esperto di comunicazione. Per poi aggiungere: “Anche il quarto posto è fortemente a rischio per Lorenzo Insigne e compagni. La situazione è tesissima, incerto il futuro dell’allenatore Gattuso, furioso il presidente Aurelio De Laurentiis. Si gioca ogni tre giorni e Lorenzo Insigne non si risparmia mai durante le gare. Le prossime partite saranno decisive a partire dal derby contro il coriaceo Benevento. Nonostante queste palesi ed oggettive difficoltà, Lorenzo Insigne non ha saputo resistere al richiamo della sirena televisiva. I tifosi del Napoli sono confusi e preoccupati. Se le cose dovessero andar male le critiche sarebbero triplicate”.

Lorenzo Insigne a C’è posta per te criticato da Iannicelli

Nonostante tali critiche, Lorenzo Insigne sarà comunque protagonista della serata di Canale 5. È evidente che Lorenzo la consideri un’opportunità per coltivare il rapporto umano con il suo pubblico, nonché per accrescere la sua popolarità sotto questo punto di vista. Niente di male, dunque, se accetta l’invito di Maria De Filippi a C’è posta per te. Il punto è un altro: per Iannicelli non era il caso di trascurare gli impegni calcistici per comparire in televisione, soprattutto in un periodo così particolare per la squadra e per i tifosi. Questi ultimi, infatti, non sarebbero affatto contenti di come stanno andando le cose, e Insigne potrebbe avere una certa responsabilità nell’aver alimentato questi malumori.



