Lorenzo Marsaglia è tra gli atleti italiani giunti alla finale finale dei tuffi sincro 3 metri durante i Giochi della XXXIII Olimpiade, conosciuti dal grande pubblico come Olimpiadi di Parigi 2024, in corso a Parigi, in Francia, dal 26 luglio all’11 agosto 2024, a cento anni esatti dall’ultima volta che la città ha ospitato l’evento. Il tuffatore romano ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento conquistandosi la finale dei tuffi sincro 3 metri. Ma chi è Lorenzo Marsaglia? La passione per il nuoto inizia prestissimo e a soli 9 anni si sposta sul trampolino senza alcuna paura per le vertigini. La grande fama internazionale arriva con gli Europei di Kiev nel 2017 dove si classifica al quinto posto che lo proietta nella dimensione più ambita ed entra di diritto nel gruppo che onora il tricolore nel mondo.

Successivamente consegue anche la laurea in Fisioterapia con una tesi sul massaggio neonatale, ma poco dopo è nuovamente in acqua durante i Mondiali di Doha 2024 dove vince la medaglia d’argento nel sincro, un risultato mai raggiunto per l’Italia.

Il sogno più grande di Lorenzo Marsaglia è quello di partecipare alle Olimpiadi e ci riesce partecipando alle Olimpiadi di Tokyo e successivamente a quelle di Parigi 2024.

Chi è Lorenzo Marsaglia: dai tuffi alla vita privata

Lorenzo Marsaglia è senza alcun dubbio uno dei tuffatori azzurri più esperti tra gli otto che presenzieranno alle Olimpiadi di Parigi 2024. Classe 1996, Lorenzo in circa dieci anni è riuscito a farsi conoscere a livello mondiale come uno degli migliori trampolinisti conquistando il quinto posto nel sincro tre metri degli Europei 2017, la medaglia d’argento ai Mondiali 2024. Nel 2022 vince anche il titolo europeo individuale dai tre metri ed è pronto a scrivere la storia durante le Olimpiadi di Parigi 2024 visto che l’Italia non è mai salita sul podio del sincro tre metri maschile.

Per quanto concerne la vita privata e sentimentale del tuffatore non sappiamo dirvi nulla, visto che non ha mai parlato della presenza di una donna nella sua vita!