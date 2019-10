Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip?/ “Wanda Nara non mi sta simpatica!”

Lorenzo Riccardi entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 4? Le possibilità per l’ex tronista di Uomini e Donne sembrano altissime. Intervistato da Giada Di Miceli nel corso di Non succederà più su Radio Radio, il simpaticissimo ex protagonista del trono classico è stato intervistato al fianco della sua fidanzata Claudia Dionigi. Lorenzo si è recentemente traferito a Latina, nonostante la sua fidanzata avesse precisato di non avere avuto alcun problema ad andare con lui in quel di Milano, città dove vive con la sua famiglia. Lui però, ha precisato che da donna, la sua fidanzata sente di più l’esigenza di stare al fianco della sua famiglia d’origine. Il ragazzo ha parlato anche di Giulia Cavaglià, svelando di volere scegliere lei ma poi, proprio durante la villa, ha cambiato idea. “Mi sono chiesto se fossi in Giulia e se fossi in Claudia come chi mi sarei comportato? E io mi sarei comportato come Claudia”, ha svelato.

Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip? La (quasi) conferma

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi stanno insieme da nove mesi e convivono da sette. Di recente, l’ex corteggiatrice ha dovuto smentire di essere in dolce attesa, anche se: “è una cosa di cui parliamo tanto” ha ammesso lui. E sul Grande Fratello Vip ha precisato: “Io spero tanto di entrare dentro la Casa, è complicato sì ma spero lo stesso di entrarci. io lo farei, a me son sempre piaciute le sfide. Più una cosa è difficile più mi viene voglia di farla. […] Vorrei far vedere veramente Lorenzo che persona è. Io dico di sì, bisogna vedere loro se dicono di sì”. Claudia ha aggiunto: “Io lo appoggerei, ma se mai dovessi vedere qualcosa che non va… Sempre se dovesse entrare eh. Devo stare attaccata alla televisione a vedere quello che succede”. Spazio pure per un pensiero su Wanda Nara, prossima opinionista con Pupo: “Non mi sta tanto simpatica Wanda Nara…”.

