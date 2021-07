Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne?/ “Ti posso dire che…”

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi stanno ancora insieme?

In vista dell’estate, Mediaset ha pensato bene di rimandare in onda lo speciale “La scelta di Uomini e Donne” che vede protagonisti alcuni tronisti delle passate edizioni. Tra questi c’è proprio Lorenzo Riccardi che, dopo una combattuta scelta, è uscito dal programma con la romana Claudia Dionigi. A distanza di anni la coppia è più innamorata che mai. A sostenerli sin dall’inizio i tantissimi fan della coppia che hanno sempre creduto al loro amore che, subito dopo la scelta televisiva, è cresciuto sempre di più al punto di spingerli ad una convivenza. Nel 2018, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne e la ex corteggiatrice hanno deciso di convivere insieme una una casa a Roma condividendo così il loro quotidiano. La conferma che le cose tra loro procedono a gonfie vele arriva anche dai social dove la coppia è solita pubblicare degli scatti insieme. Come quando in occasione di San Valentino, Lorenzo ha scritto alla sua amata Claudia: “Senza filtri e senza nulla questa è una delle prime foto che ho scattato durante il nostro percorso!!! Ti ho già scritto dicendoti cosa penso di te e quanto ti amo quindi ti posso dire che sono già passati due anni e che sei la persona più importante della mia vita ❤️ auguri amore mio”.

Uomini e Donne scelta Lorenzo Riccardi tra Claudia e Giulia/ Replica: quel traguardo…

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: nessuna crisi tra i due

Negli ultimi scatti pubblicati sul profilo Instagram di Lorenzo Riccardi, seguito da 1,1 milione di follower, recentemente non ci sono foto con la scelta Claudia e in tanti hanno cominciato a pensare che potesse esserci una crisi tra loro. In realtà la sua Claudia è sempre al suo fianco anche se non è presente negli scatti condivisi con i fan. La conferma arriva dal profilo della bella romana che due settimane fa ha condiviso uno scatto in compagnia del suo “cobra” intenti a godersi una giornata di mare al Samsara Beach di Riccione con tanto di frase “Sweet Cobras💙 Love You”. Una frase che mette così a tacere ogni possibile chiacchiericcio su una possibile crisi tra i due!

