Scatta il bacio tra Alfonso D’Apice e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

Alfonso Signorini torna a giocare con i concorrenti del Grande Fratello, tirando in ballo l’ormai noto gioco del bacio bendato. Dopo Chiara Cainelli, chiamata in causa nella scorsa puntata, questa volta il conduttore chiama a sottoporsi al gioco Alfonso D’Apice. Il gieffino, ovviamente, spera di ripetere il bacio con Chiara, con la quale sta nascendo un flirt nella Casa, tuttavia Signorini ha prima altre prove per lui. Arrivano, infatti, per il bacio sulle labbra al buio prima Shaila Gatta, poi Amanda Lecciso. Alfonso le indovina entrambe, poi accoglie senza alcun dubbio il bacio più appassionato di Chiara, anche quest’ultima riconosciuta in pochi istanti.

Lorenzo Spolverato bacia Alfonso D’Apice e cita il guru della moda: la reazione di Saro Mattia Taranto

Alfonso Signorini lancia allora una proposta: un bacio extra del valore di 70 euro. Alfonso D’Apice accetta ma rimane spiazzato quando scopre che a baciarlo non è una donna, bensì un uomo. Signorini ha infatti deciso di coinvolgere Lorenzo Spolverato che, provocato, non si tira indietro e anzi bacia due volte Alfonso, di fronte alla sua incredulità e al dubbio. È lo stesso Lorenzo, pochi istanti dopo la prova, a tirare in ballo in modo sarcastico l’ormai celebre guru della moda, Saro Mattia Taranto. In tanti, d’altronde, aspettavano una sua reazione social dopo il bacio di Lorenzo e Alfonso, tuttavia il guru per ora ha scelto il silenzio. (Qui il video dei baci)