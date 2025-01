Cosa è davvero accaduto tra Lorenzo Spolverato e Saro Mattia Taranto? Due versioni a confronto

È uno degli argomenti più scottanti di questa edizione del Grande Fratello, e nel corso della 23esima puntata in diretta, probabilmente troverà il chiarimento definitivo. Sì, perché in molti si chiedono se ciò che dice Saro Mattia Taranto, soprannominato ormai in questa vicenda il ‘guru della moda’, abbia davvero avuto una storia d’amore con Lorenzo Spolverato oppure la sua sia soltanto una versione distorta e non del tutto veritiera dei fatti.

Ginevra Rugani, chi è la mamma di Tommaso Franchi/ "Dopo papà non ha avuto un altro compagno perché…"

La vicenda è stata d’altronde portata all’attenzione di Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello e, come prevedibile, il concorrente ha smentito Saro, dicendo non solo di non aver mai avuto esperienze gay, ma di non essere affatto omosessuale. Eppure, Saro Mattia Taranto, in una sua ormai nota intervista, ha parlato di bacio e di passione con Lorenzo, facendo intendere che il loro approccio sia stato sia fisico che sentimentale.

GRANDE FRATELLO, PUNTATA 16 GENNAIO 2025/ Eliminato, diretta: Helena "Lorenzo sei stato falso e sleale"

Saro Mattia Taranto e il racconto dettagliato del primo incontro con Lorenzo Spolverato: è tutto vero?

Saro Mattia Taranto, d’altronde, non si è limitato a dire che con Lorenzo c’è stato un bacio in un imprecisato posto e momento, ma ha anzi raccontato nel dettaglio il primo incontro e ciò che ne sarebbe conseguito. Il ‘guru della moda’ ha parlato di un evento pubblico, il che implica la presenza di molte persone che avrebbero potuto assistere al loro approccio (e magari testimoniarlo). Ha inoltre definito gli atteggiamenti di Lorenzo volutamente “galanti e maliziosi” nel corso della serata, che si sarebbe conclusa con un bacio molto “passionale e sentito”. Il racconto molto dettagliato e lucido di Saro fa effettivamente pensare al fatto che qualcosa di vero possa esserci. Certo, di fronte alla mancanza di prove concrete – come foto o messaggi – resta la parola dell’uno contro quella dell’altro.