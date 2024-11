Lorenzo Spolverato al Grande Fratello si è lasciato sfuggire alcune confessioni in merito alla sua ‘relazione’ con Shaila Gatta che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Tra i due è scoppiata la passione durante la loro permanenza al Gran Hermano e da quel momento non si sono più separati. Spesso si ritagliano dei momenti di intimità nella casa più spiata d’Italia, dove si lasciano andare a baci molto passionali e tenerezze, in alcune occasioni la regia li ha anche censurati per via della loro eccessiva passione. Il loro rapporto sembra essere sempre più solido e la loro complicità è alle stelle, il gieffino però ha spiazzato tutti dicendo chiaramente che ad oggi lui e l’ex velina di Striscia la notizia non sono una vera coppia.

Shaila e Lorenzo troppo hot al Grande Fratello 2024: Video/ La regia censura, il web: "Sono fuori controllo"

Durante una chiacchierata con Yulia Bruschi al Grande Fratello nelle scorse ore Lorenzo Spolverato ha fatto sapere che non è responsabile di come gli altri vedono lui e Shaila Gatta. Ha poi aggiunto: “Non sono il suo fidanzato. Se stiamo insieme? No ma va.”

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non sono fidanzati, cosa ha detto lui a Helena Prestes

Nelle scorse ore Lorenzo Spolverato ha avuto un confronto anche con Helena Prestes al Grande Fratello, durante il quale ha ribadito che lui e Shaila Gatta non stanno insieme. Alla gieffina ha ammesso che voleva fare questo percorso da solo, senza una fidanzata, infatti a detta sua la ballerina non è la sua fidanzata, ciò che è successo tra loro è capitato e non è vero a parer suo che si comporta con lei come un fidanzato.

Nuovo aereo a favore di Javier al Grande Fratello, Shaila Gatta scoppia a piangere/ "Mi sento persa"

Lorenzo Spolverato a Helena Prestes ha detto che da quando lui e Shaila Gatta sono tornati dalla Spagna sono successe delle cose che non sono semplici da spiegare. Le ha però confessato di aver detto alla gieffina che nella casa più spiata d’Italia sono liberi, ognuno di loro fa il suo percorso. Il gieffino ha continuato dicendo che l’ex velina sa tutto, ha capito come la pensa e lo rispetta. Alla modella brasiliana aveva detto che non voleva avere un rapporto con una ragazza, le ha spiegato che quelle non erano bugie però una persona può anche cambiare idea e fare cose che prima non avrebbe pensato. Dopo aver ribadito che lui e Shaila non stanno insieme il gieffino le ha detto che vorrebbe recuperare con lei il rapporto che avevano prima perché avevano un bel legame e insieme ridevano e si divertivano.

Shaila Gatta e Lorenzo, zero tatto per Helena e Javier al Grande Fratello/ La passione è troppa? Censurati