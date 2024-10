Da qualche giorno Shaila Gatta e Lorenzo Spolverano non si frenano più, tra i due è scoppiata la passione e la loro complicità è alle stelle. Al Grande Fratello avevano provato ad essere solo amici, lui si era avvicinato ad Helena Prestes e lei aveva iniziato una ‘relazione’ con Javier. Quando sono stati mandati in Spagna per una settimana al Gran Hermano si sono resi conto di provare un forte interesse reciproco e si sono lasciati andare a baci passionali, coccole e importanti dichiarazioni. I due sono tornati nella casa più spiata d’Italia durante la decima puntata e hanno dovuto affrontare la rabbia di Helena e Javier e molte critiche a causa del loro comportamento, entrambi hanno però ribadito più volte di aver solo ascoltato il loro cuore.

Al Grande Fratello stanno continuando a conoscersi meglio e sembra che la loro relazione proceda a gonfie vele, non perdono occasione per ritargliarsi qualche momento da soli per lasciarsi andare a coccole e tenerezze. Nelle scorse ore si sono chiusi nel magazzino della casa più spiata d’Italia e si sono lasciati travolgere dalla passione. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno iniziato a baciarsi in modo molto passionale, spingendosi anche contro il muro, fregandosene di essere costantemente ripresi dalle telecamere. Lui ha detto all’ex velina di Striscia la notizia che è il suo casino, che adesso li nomineranno e li butteranno fuori.

Lei mentre continuava a baciarlo gli ha detto che anche lui è un casino, ha poi aggiunto: “Ho fatto tutto questo casino per te. Lo stai capendo cosa ho fatto? Se ci nominano, chi se ne importa”. Subito dopo un piccante gesto della gieffina non è passato inosservato e ha spiazzato moltissimi fan del reality. Cosa ha fatto? Ha toccato le parti intime del gieffino in modo giocoso ma anche un po’ provocatorio.

Moltissimi utenti hanno commentato sui social il piccante gesto di Shaila Gatta, c’è chi insinua che abbia voluto testare se abbia le stesse qualità di Javier. In molti hanno criticato la gieffina, hanno anche fatto notare che lei al Grande Fratello ha detto che si preoccupa per il fatto che il papà la vede però non si è fatta scrupoli a toccare davanti a tutti le parti intime di Lorenzo Spolverato.

Dopo intensi momenti di passione nel magazzino del Grande Fratello il gieffino ha consigliato a Shaila Gatta di chiarire con Amanda e Mariavittoria, etichettate da lei come zoc***e. Lei senza giri di parole ha però detto che Mariavittoria non le piace e non le interessa avere un chiarimento con lei, Amanda invece la vede più buona. A Lorenzo ha poi detto che la Minghetti dice solo cattiverie e giudica, a lei ha detto che è un’attrice e che deve imparare a piangere e altre cose poco carine. La gieffina ha poi fatto sapere che non ricorda di averle insultate.