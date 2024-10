Da quando si sono lasciati travolgere dalla passione in Spagna Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta non si frenano più, anche se hanno dovuto fare i conti con dure critiche e polemiche quando sono tornati nella casa del Grande Fratello. Ad attaccarli giudicarli negativamente non sono stati solo gli altri gieffini ma anche moltissimi telespettatori e nel mirino è finita soprattutto l’ex velina di Striscia la notizia. Lei più volte ha ribadito di aver seguito solo il suo cuore e ha assicurato che non era sua intenzione ferire Javier Martinez. I due però non stanno avendo troppo tatto nei confronti del gieffino e di Helena Prestes, non perdono infatti occasione per scambiarsi coccole e tenerezze, anche davanti a loro.

Sono in molti a pensare che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato siano troppo volgari al Grande Fratello. Nei giorni scorsi si sono lasciati andare a momenti molto passionati chiusi nella lavanderia, lei ha anche fatto un gesto hot che non è certo passato inosservato. Nemmeno nelle scorse ore si sono limitati nella casa più spiata d’Italia, durante il momento dell’aperitivo infatti si sono scambiati baci molto passionali davanti a tutti.

Shaila Gatta si è ritrovata al centro di moltissime critiche a causa del suo comportamento nei confronti di Javier Martinez. Sin dall’inizio al Grande Fratello si è resa protagonista di un triangolo amoroso con il modello argentino e Lorenzo Spolverato, in un primo momento aveva scelto il primo e si era lasciata andare a baci e tenerezze sotto le coperte con lui, non appena è arrivata al Gran Hermano però ha capito che quella con Javier era solo una forzata e che in realtà il suo cuore batte per Lorenzo. I due stanno approfondendo la loro conoscenza e sembrano essere sempre più complici nella casa più spiata d’Italia, per molti però esagerano.

Moltissimi utenti sui social ieri sera hanno criticato il momento un po‘ troppo ‘hot’ tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in giardino, li hanno anche attaccati per il poco tatto avuto nei confronti di Helena Prestes e Javier, infatti erano entrambi in giardini mentre loro si baciavano con grande passione. I due gieffini hanno continuato a ballare ignorando la coppia, dentro la casa però non sono mancate le critiche. Enzo Paolo Turchi ha infatti detto che fuori c’era una ‘scena inutile’, ha poi aggiunto che forse lui è troppo all’antica ma pensa che una situazione simile sia un po’ troppo. Jessica Morlacchi ha definito la scena ‘vomitevole’, ha poi fatto notare che non hanno avuto tatto visto che c’era Javier davanti a loro, anche Calvani si è detto d’accordo con lei. La scena è stata giudicata un po’ troppo ‘piccante’ anche dal Grande Fratello, ad un certo punto infatti è scattata la censura con la regia che ha mostrato altre immagini della casa.