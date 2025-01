Grande Fratello 2024, tutti contro Helena Prestes: il piano di Lorenzo Spolverato

Nel programma di Canale Cinque la tensione è sempre più palpabile, Helena Prestes contro tutti al Grande Fratello 2024, la modella brasiliana è sempre più isolata nel reality condotto da Alfonso Signorini, che sicuramente nella puntata in programma il prossimo mercoledì darà ai telespettatori modo di capire cosa è accaduto negli ultimi giorni. Stando a quanto raccolto da alcuni attenti telespettatori del programma, alcuni gieffini starebbero addirittura organizzando una ronda contro Helena Prestes, nello specifico si tratta di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che insieme a Tommaso si sono lamentati degli atteggiamenti della compagna di gioco, con l’ex velina di Striscia la notizia protagonista di uno sfogo:

Marisa Laurito/ Stronca paragone Stefano De Martino come Renzo Arbore: "é un bravo ragazzo"

“Vi posso dire una cosa? Io sono arrivata al punto di essermi vergognata di stare qua. Perché siamo tutti professionisti e non siamo al macello quindi sinceramente queste figure di merd*”

Helena Prestes sotto attacco al Grande Fratello: il chiarimento su Jessica Morlacchi

Negli ultimi giorni la tensione si è fatta sempre più alta nella casa del Grande Fratello, specialmente per Helena Prestes e Jessica Morlacchi, le due gieffine hanno vissuto momenti di grande tensione con l’esplosione del frullatore gate. Si è vociferato infatti che la showgirl brasiliana avesse voluto lanciare un frullatore contro la compagna di gioco, con Helena Prestes che ha poi fatto dietrofront e spiegato come sono andate le cose con la gieffina.

Bernardo Cherubini innamorato di Amanda al Grande Fratello 2024?/ Lo sfogo: "Non è stata chiara con me"

“Non le avrei mai fatto del male, l’ho vista spaventata, ho cercato di uscire da quella situazione, dovevo affrontarla, non è la prima volta, non sapevo rispondere con parole. Non le avrei mai fatto del male” ha ammesso Helena Prestes che nel frattempo si è ritrovata contro praticamente tutta la casa del Grande Fratello 2024.