Lorenzo Spolverato, come si suol dire, sta “tirando un po’ troppo la corda”. Al Grande Fratello è ormai il protagonista indiscusso e nelle ultime settimane si permette di dire qualche parola di troppo. ma vediamo subito cos’è successo e perchè il pubblico sta invocando a gran voce la squalifica del concorrente. Il modello milanese non smette di dire frasi inappropriate, e stavolta a colpire i fan del programma è stata una battuta sulla 104, la legge che permette a disabili e familiari diverse agevolazioni nel nostro Paese.

Stefano Tediosi, parla la fidanzata segreta Erica: "Mi manipolava"/ "Al Grande Fratello solo per soldi"

Nella casa del Grande Fratello si stava giocando, quando Lorenzo Spolverato ha urlato: “Io sono quello con la 104“, scatenando subito la bufera sui social. Il pubblico che guardava la diretta si è subito riversato su X e su Instagram, mandando in trend l’hashtag #FuoriLorenzo. Una vera e propria presa di posizione quella dei telespettatori, che si lamentano per via del continuo lasciapassare di Spolverato e delle sue uscite a dir poco vergognose. Eppure, fino ad ora, il concorrente del Grande Fratello non ha ancora ricevuto ammonizioni o rimprovani.

Il Grande Fratello torna a scontrarsi con Ballando con le Stelle/ La decisione di Pier Silvio Berlusconi

Lorenzo Spolverato, il pubblico invoca Alfonso Signorini: la brutta frase su Javier Martinez

Sembra proprio essere lui la star del Grande Fratello 2024. Lorenzo Spolverato, sin dalle prime battute del programma è stato capace di conquistare ogni dinamica nella casa. Tutto è partito con Helena Prestes e il flirt finito poi malissimo, con un nuovo capitolo con Shaila Gatta e il conseguente attrito con Javier Martinez. Tra le gaffe degli ultimi giorni, ne spunta una anche sul pallavolista argentino. E non è solo una gaffe, ma per molti del pubblico è stata anche un’espressione di violenza inaccettabile. Cos’ha detto Lorenzo Spolverato su Javier? Confidandosi con alcuni inquilini ha svelato di aver sognato di picchiarlo, dopo aver rivelato di non sopportarlo proprio.

Signorini lancia sondaggio su Shaila e Lorenzo: si amano o fingono al Grande Fratello?/ L'esito spiazza!

Insomma, stavolta Alfonso Signorini dovrà per forza prendere in mano la situazione e si spera che lo faccia nelle prossime ore. Nella puntata di martedì, il pubblico si aspetta una squalifica o un provvedimento serio per il modello milanese, al quale sembra essere tutto perdonato. Senza contare poi tutte le frasi gravissime sulle donne già dai primi giorni nella casa! Dunque, Lorenzo Spolverato verrà squalificato dal Grande Fratello 2024? Non ci resta che attendere ancora un giorno per scoprire la resa dei conti.