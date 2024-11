Lorenzo Spolverato e Helena Prestes ai ferri corti al Grande fratello 2024

Amicizia finita tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes nella casa del Grande Fratello 2024? Dopo essere stati molto vicini, i due si sono allontanati nel momento in cui il 28enne milanese ha capito di provare un forte interesse per Shaila Gatta. Nelle scorse ore, un confronto tra Helena e Shaila ha portato a galla alcune frasi inesatte che la Prestes ha raccontato a Shaila scatenando la rabbia di Lorenzo che, non fidandosi di lei, ha deciso di troncare totalmente i rapporti. Di fronte alla decisione di Lorenzo, Helena ha ammesso di starci male e di sentire la sua mancanza ribadendo di voler mantenere con lui un rapporto d’amicizia come quello che avevano prima che cominciasse la storia di lui con Shaila.

Dopo la discussione, i due non si sono più rivolti la parola, ma nelle scorse ore, durante una chiacchierata con Luca Giglio, Lorenzo si è lasciato andare ad una frase che ha scatenato rumors sul loro rapporto.

Helena Prestes e Lorenzo Spolverato si conoscevano prima del Grande Fratello 2024?

“Ma tu sai qualcosa di più su me ed Helena… del fuori?”. Questa domanda rivolta da Lorenzo Spolverato a Luca Giglio ha scatenato una serie di ipotesi sul rapporto tra la modella brasiliana e il modello milanese. C’è, infatti, chi pensa che i due si conoscano da tempo e che possano aver avuto una storia. C’è, inoltre, chi crede che i due, qualora si conoscano realmente da tempo, si siano accordati per una strategia di gioco.

Dubbi che nelle scorse ore ha avuto anche Shaila Gatta che, durante un confronto con Helena, le ha chiesto se conosceva Lorenzo prima del Grande Fratello. La Prestes ha rassicurato Shaila spiegandole di non averlo mai visto prima dell’ingresso nella casa più famosa d’Italia ammettendo, però, di aver visto il suo profilo avendo saputo della sua presenza tra i concorrenti. I due, inoltre, fanno parte della stessa agenzia.