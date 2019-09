Loretta Goggi “Dopo la pipì..”/ Gaffe a Tale e Quale Show e Panariello rilancia…

Durante la terza puntata di Tale e Quale Show Loretta Goggi si è lasciata andare ad un’altra delle sue gaffe tra un commento e l’altro ai concorrenti scelti da Carlo Conti per questa edizione. Questa volta la gaffe ha a che fare con i suoi colleghi giudici e non con uno dei mal capitati concorrenti, ma cosa è successo da finire agli onori della cronaca? Facile a dirsi, complice il microfono aperto e la sua dimenticanza, Loretta Goggi ha lasciato intendere che, durante la pubblicità, i suoi colleghi giudici, ovvero Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, si siano alzati per andare in bagno. Dopo l’esibizione di Lidia Schillaci sulle note de “Gli ostacoli del cuore” vestendo i panni di Elisa, la storica giurata del varietà si è rivolta al collega Giorgio Panariello al grido di: “Dopo la pipì…funzioni meglio, scusatemi”. A quanto pare i due, ai quali si è unito il giudice speciale, Max Giusti hanno lasciato il bancone dei giudici durante il nero pubblicitario per recarsi in bagno e lei lo ha spiattellato al mondo intero con la sua gaffe.

LORETTA GOGGI E LA GAFFE DELLA PIPI’ A TALE E QUALE SHOW

Inutile dire che i comici hanno preso la palla al balzo e, in particolare, Giorgio Panariello ha subito tolto la collega dall’imbarazzo rilanciando: “Ma non puoi dire a tutti quello che faccio quando siamo in pausa”. Alla gaffe si è poi ricollegato anche il comico David Pratelli che in versione Pippo Franco, proprio cantando un suo medley di canzoni, ha sottolineato: ‘Mi Scappa la Pipì’. Il divertente siparietto ha molto divertito anche il padrone di casa di Tale e Quale Show Carlo Conti ma, ne siamo sicuri, anche il pubblico a casa che sui social non si è tirato indietro quando è arrivato il momento di dire la propria.

